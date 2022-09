Sonntagspresse Vermehrte Flüchtlingstransporte durch die Schweiz und der Axpo-Rettungsschirm stösst sauer auf Der Schleppertransporter-Fall von Hergiswil soll gemäss der Nidwaldner Kriminalpolizei kein Einzelfall sein. Der Axpo-Rettungsschirm sorgt in Bundesbern für rote Köpfe und die neuen Wetterextreme stellen eine Bedrohung für einen Rückversicherer wie Swiss Re dar. Das sind die News aus der Sonntagspresse.

Flüchtlingstransporte durch die Schweiz sind wohl häufiger als gedacht. Die Schweiz ist bei Schleppern ein beliebtes Transitland. Das offenbarte sich diese Woche einmal mehr in Hergiswil im Kanton Nidwalden, wo am Montagmorgen bei der Kontrolle eines Lieferwagens 23 Flüchtlinge zusammengepfercht auf engstem Raum befreit werden konnten.

Im Rahmen einer Schwerverkehrskontrolle auf der Autobahn A2 in Buochs hat die Kantonspolizei Nidwalden in 236 Flüchtlinge aus einem Lieferwagen befreit. Ein mutmasslicher Schlepper wurde festgenommen. keystone-sda.ch

Wie sich nun zeigt, drang da an die Oberfläche, was im Verborgenen regelmässig passiert. Der Chef der Nidwaldner Kriminalpolizei, Senad Sakic, ist sich sicher, dass der «Fall Nidwalden» kein Einzelfall ist. Schlepper nutzen mehrheitlich den Strassenverkehr.

Doch sie sind wie die Nadel im Heuhaufen: Über 1,1 Millionen Fahrzeuge passieren jeden Tag die Schweizer Grenze. «Schleusungen von grösseren Gruppen dürften relativ häufig sein», sagt Sakic gegenüber der «NZZ am Sonntag». Es sei nicht auszuschliessen, dass Transporte wie in Nidwalden regelmässig durchgeführt würden, ohne dass sie entdeckt werden, sagt auch Fedpol-Sprecher Patrick Jean. Er spricht von «gut organisierten transnational operierenden Täternetzwerken», die stets neue Wege suchten, um mit Menschenschmuggel an Geld zu kommen.

Schweizer Stromunternehmen «too big too fail»

In Bundesbern ist der Ärger darüber gross, dass der Bund das kantonale Stromversorgungsunternehmen Axpo retten muss: «Das ist Schönwetterföderalismus in Reinkultur», sagt Mitte-Energiepolitiker Stefan Müller-Altermatt gegenüber der «NZZ am Sonntag». Die SVP fordert gar eine Sondersession. «Die Kantone haben jahrelang Dividenden kassiert, aber nehmen dann ihre Verantwortung nicht wahr», kritisiert FDP-Energiepolitiker Matthias Jauslin.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga spricht während einer Medienkonferenz des Bundesrates zur Aktivierung des Rettungsschirms fuer die AXPO. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Auch die Aufsichtskommission Elcom zeigt sich wenig erfreut: «Der Rettungsschirm ist in der derzeit kritischen Situation zwar ein nötiges Instrument zur Stabilisierung, doch kann der Bund nicht dauerhaft als Versicherer der Stromkonzerne auftreten», so Geschäftsführer Urs Meister. Eine Lösung könne sein, deren Systemrelevanz zu reduzieren. «Der Weiterbetrieb von systemkritischen Funktionen wie dem Betrieb der Anlagen oder der Vermarktung des Stroms müsste auch im Falle einer Insolvenz sichergestelltsein.»

Ein anderer Ansatz ist, die Konzerne mit neuen Regulierungen krisenfester zu machen. Analog zu den Banken nach der Finanzkrise könnte der Bund strengere Vorschriften erlassen. «Die Frage einer zusätzlichen Finanzaufsicht, Vorgaben über Eigenmittel oder Einschränkungen gewisser Aktivitäten müssen geprüft werden», schreibt das Departement Sommaruga der «NZZ am Sonntag». Ähnlich äussert sich auch Finanzminister Ueli Maurer:

«Für mich ist offen, ob es zur allgemeinen Erhöhung der Resilienz der Strombranche eine analoge Regelung wie ‹Too big to fail› für die Banken braucht.»

Swiss Re-Präsident: Schäden durch Klimawandel steigen

Die Wetterextreme sind eine Bedrohung für einen Rückversicherer wie Swiss Re. 2022 häufen sie sich. Sergio Ermotti, Präsident des Rückversicherers Swiss Re und Ex-UBS-Chef bestätigt den Trend im Interview mit der «NZZ am Sonntag»: «Im letzten Jahrzehnt sind die versicherten Schäden jährlich um 5–7 Prozent gestiegen. Wir gehen davon aus, dass der Trend anhält. Das geht zum einen auf den Klimawandel zurück, aber auch auf die zunehmende Ansammlung von Vermögenswerten in exponierten Regionen, zum Beispiel an den Küsten.»

Er ist überzeugt, dass es wichtig ist, Gegenmassnahmen zu ergreifen und die globale Durchschnittstemperatur bis 2050 um 3,2 Grad zu senken. «Ansonsten wird dies die Weltwirtschaft bis zu 18 Prozent kosten.» Auf die Frage, ob Siwss Re bereit sei, neue Atomkraftwerke zu versichern, antwortet Ermotti: «Wir sind in diesem Geschäft vorsichtig unterwegs, obwohl Atomkraft ein wichtiger kohlenstoffarmer Stromlieferant ist. Aber leider ist das Abfallproblem immer noch nicht gelöst, und es bestehen trotz vielen Massnahmen Restrisiken.»