Sonntagspresse Frauen sollen für ihre Rente mehr arbeiten, Medikamentenmangel in der Schweiz und wie real ist die Angst vor Needle-Spiking? Die Frauen müssten mehr arbeiten, meint Alt-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, 50 Prozent reichen nicht, um sich eine gute Rente zu sichern. Unterdessen geht die Angst vor dem Needle-Spiking weiter um und der Schweiz die Medikamente aus - die News der Sonntagspresse.

«Eine gute Rente bedingt höhere Pensen für alle», sagt Alt-Bundesrätin. Eveline Widmer-Schlumpf im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Die Erhöhung des AHV-Alters für Frauen allein reiche nicht. Fakt ist: Etwas mehr als drei Viertel der Frauen im Erwerbsalter sind in der Schweiz berufstätig, die meisten arbeiten Teilzeit. Im Schnitt liegt ihr Beschäftigungsgrad bei rund 50 Prozent. Das reiche nicht, um später den Lebensstandard einigermassen halten zu können, sagt die Widmer-Schlumpf.

Die Alt-Bundesrätin ruft Frauen dazu auf, mehr zu arbeiten. (Archivbild) Keystone

«Jede Frau sollte heute mindestens 70 Prozent erwerbstätig sein, um ein Leben führen zu können, dass demjenigen vor Eintritt ins Rentenalter entspricht. Bei Kleinpensen wird das schwierig», sagt die heutige Präsidentin von Pro Senectute Schweiz. «Man muss bereits mit 30 daran denken, dass das Leben nach 65 noch lange weiter gehen kann. Da wird es knapp nur mit der AHV.» Umso wichtiger sei es, dass die Schweiz mit der Abstimmung im September die AHV sichere und das Rentenalter der Frauen und Männer angleiche.

Der Aufruf der ehemaligen Finanzministerin zu höheren Arbeitspensen kommt nicht überall gut an: SVP-Nationalrätin Monika Rüegger hält wenig von «dirigistisch-vereinheitlichenden Vorgaben», wie sie gegenüber der «NZZ am Sonntag» sagt: «Frauen sollen frei entscheiden, in welcher Lebensphase sie mit welchem Pensum erwerbstätig sein wollen, und ob überhaupt.».

Demgegenüber sagt die grünliberale Nationalrätin Kathrin Bertschy, Co-Präsidentin des Dachverbands Alliance F: «Es ist eine Tatsache, dass es schlicht nicht für eine Rente reicht, wenn man in Kleinpensen arbeitet.» Es brauche darum dringend eine Reform der beruflichen Vorsorge, damit ungeachtet des Beschäftigungsgrads Rentenkapital angespart werden könne.

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer, die gegen die AHV-Revision kämpft, findet, Widmer-Schlumpf mache es sich mit dem Appell zu einfach. Noch würden die Rahmenbedingungen fehlen für eine derartig hohe Beschäftigung aller Frauen: Bezahlbare Kinderbetreuung, Arbeitszeitverkürzung, Männer die unbezahlte Arbeit übernehmen.

Pensionierten droht der Verlust einer ganzen Monatsrente

Unterdessen zeichnen neue Berechnungen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) ein düsteres Bild von der Entwicklung der Kaufkraft der Renten. Die Berechnungen liegen SonntagsBlick vor. Sie zeigen: Bis 2024 könnte ein durchschnittliches Rentnerpaar 450 bis 500 Franken oder acht Prozent an Kaufkraft verlieren.

Der Prognose zugrunde liegen unter anderem die von der Nationalbank erwartete Entwicklung der Inflation und eine erwartete Erhöhung der Krankenkassenprämien um 7,5 Prozent im kommenden Herbst. «Unser Modell rechnet noch zurückhaltend. Das Ergebnis ist dennoch erschreckend», sagt Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes, im SonntagsBlick. «Was den meisten Pensionierten übrig bleibt, ist, noch mehr zu sparen – also auf die paar Dinge zu verzichten, die sie sich heute noch gönnen.»

Der SGB verlangt, dass die AHV-Renten und die Renten aus der zweiten Säule automatisch an die Teuerung angepasst werden. Weiter wollen die Gewerkschaften per Initiative eine 13. AHV-Rente durchsetzen.

Der Schweiz gehen die Medikamente aus

Aber nicht nur um die Rente macht man sich in der Schweiz Sorgen. Auch der Notstand bei Medikamenten verschärft sich. Aktuell fehlen in der Schweiz 77 Präparate, die von der Weltgesundheitsorganisation als unentbehrlich eingestuft werden.

Was tun gegen den Medikamentenmangel? (Symbolbild) Keystone

Ein Teil davon ist wegen ­Produktions-Problemen zeitweilig nicht lieferbar. Dane­ben haben Pharmafirmen allein seit April sieben ­Arzneien vom Markt genommen. ­Eingestellt werden meist ältere Mittel, die in der Apotheke nur einige Franken kosten. Sie herzustellen, rechnet sich nicht mehr Gravierend ist der Mangel bei opiathaltigen Schmerzmitteln, etwa für die Krebsmedizin. Der Bund versorgt Schwerkranke bereits seit Frühling aus Pflichtlagern.

Daneben fehlen pünktlich auf den Herbst bewährte Heilmittel wie Kindersirup gegen ­Erkältungen. Am Berner Inselspital denkt man bereits über die Eigenproduktion nach, wie man der «NZZ am Sonntag» mitteilte. Die Zahl nicht ­verfügbarer Arzneimittel hat sich in fünf Jahren verdoppelt. Pharmafirmen haben zwar die Möglichkeit, beim Bund eine Preiserhöhung zu beantragen. Bewilligt werden diese jedoch selten. Nun arbeitet eine Expertengruppe im Auftrag des Bundes bis Ende Jahr Vorschläge aus, wie die Versorgung gewährleistet werden kann.

Ist die Angst vor Needle-Spikings berechtigt?

Medizinern macht auch das Needle-Spiking Sorgen, vor allem weil viele Ängste damit einhergehen. Nach den Needle-Spikings an der Street Parade vor einer Woche wird aber auch diskutiert, ob es sich beim Phänomen des heimlichen Spritzens von Drogen um eine «moralische Panik» oder reale Angriffe handelt.

Im Interview mit der «NZZ am Sonntag» verweist die britische Sozialwissenschafterin Giulia Zampini auf ähnliche Medienhypes während der Aids-Seuche, warnt aber gleichzeitig auch davor, die Erfahrungen der Opfer, oft Frauen, nicht ernst zu nehmen «Es gibt Belege für eine Epidemie geschlechterspezifischer Gewalt während der Pandemie», sagt die Britin.