Sonntagszeitungen Neue EWR-Verhandlungen, Missbrauch an christlicher Privatschule untersucht und GAV für Pöstler Die Grünliberalen wollen den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) neu aufleben lassen, Drogenkauf via Social Media, Untersuchungsbericht zum Missbrauch an einer christlicher Privatschule in St. Gallen und bessere Arbeitsbedingungen in der Paketzustellung. Das und mehr schreiben die Sonntagszeitungen.

GLP will den Bundesrat zu EWR-Verhandlungen zwingen

GLP-Parteipräsident Jürg Grossen findet, das Nein zum EWR sei ein historischer Fehlentscheid gewesen. Peter Schneider / Keystone

Die Grünliberalen wollen den EWR neu aufleben lassen. Die Partei wird in der nächsten Woche eine Motion einreichen, die den Bundesrat zu EWR-Beitrittsverhandlungen zwingen soll, wie die «Sonntagszeitung» berichtet. Das Nein zum EWR sei ein historischer Fehlentscheid gewesen, sagte GLP-Parteipräsident Jürg Grossen gegenüber der Zeitung.

Und weil der Bundesrat mit seinen Nachverhandlungen zum Rahmenabkommen nicht zum Ziel komme, sei eine EWR-Neuauflage die beste und derzeit einzige erfolgversprechende Option, um die Beziehungen mit der EU wieder zu normalisieren. Der Vorstoss der GLP wird von Politikern der SP, der Grünen und der Mitte unterstützt.

Jugendliche gelangen über Social Media einfach an harte Drogen

Harte Drogen wie Xanax, Koks, Heroin oder Crystal Meth sind immer einfacher erhältlich. In Videos, Bildern und Kommentaren auf Instagram und TikTok glorifizieren teils Minderjährige ihren Drogenkonsum. Beratungsstellen schlagen vor, die Plattformen stärker in die Pflicht zu nehmen, schreibt die «Sonntagszeitung».

Die Zeitung tauchte zudem mit einem gefälschten Profil in die Drogenszene auf Instagram und TikTok ein und führte zwei Testkäufe durch. Diesbezüglich schreibt die «Sonntagszeitung»: «Einmal wurden wir Opfer eines Betrugs, ein anderes Mal kam 1 Gramm reinstes Crystal Meth innert 24 Stunden per Post an. Die Drogen wurden von Fachpersonen getestet und unter Aufsicht vernichtet.»

Mehrfacher Missbrauch an christlicher Privatschule

In einer christlichen Schule im Kanton St. Gallen kam es jahrelang zu Gewalt und sexuellen Übergriffen. Der «Sonntagszeitung» liegt der Untersuchungsbericht vor, den die Schule im Herbst 2021 selbst in Auftrag gab. Darin ist von einem System der Angst, Unterdrückung und körperlicher Gewalt die Rede. 58 Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder der Gemeinde schilderten der Meldestelle ihre Erfahrungen und bezeugten in langen Briefen oder persönlichen Gesprächen, wie sie in der Schule und in der Gemeinde psychisch und religiös drangsaliert oder körperlich und sexuell misshandelt wurden.

Die Schule entschuldigt sich in einer langen Stellungnahme. Mit «Scham und Entsetzen» habe man vom Bericht Kenntnis genommen. Und sie betont gegenüber der «Sonntagszeitung», dass es nach 2002 keine schweren Übergriffe mehr gab. Recherchen der Zeitung zeigen, dass die St. Galler Behörden bereits 1999 von den Übergriffen wussten, jedoch nicht wirklich intervenierten. Eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft verlief bisher im Sand, weil die Taten verjährt sind oder die Ermittler die Namen der Täter nicht ausfindig machen konnten.

Schweizerinnen und Schweizer essen weniger Fleischersatz

Arthur Gamsa

Die Umsätze mit Fleischersatz sind in der Schweiz erstmals rückläufig. Das zeigen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen, berichtet die «Sonntagszeitung». Zudem zeigt der «Plant Based Food Report» von Coop: Schon 2021 war der Anteil pflanzlicher Produkte im Burgersortiment des Grossverteilers rückläufig.

Hersteller wie Nestlé und Migros ersetzen deshalb statt Rindfleisch immer mehr andere tierische Produkte durch Pflanzen. So lancierte Nestlé jüngst eine vegane Gänsestopfleber und Migros hat neu veganen Thunfisch in der Dose und ein pflanzenbasierter Lachsaufstrich im Sortiment.

Arbeitsbedingungen in der Paketzustellung: Post-Chef verspricht baldigen GAV

Post-Chef Roberto Cirillo hat Hoffnung, dass der harte Wettbewerb in der Zustellung bald nicht mehr auf dem Buckel der Angestellten ausgetragen wird – oder zumindest nicht mehr ganz so stark: Seit rund einem Jahr feilschen die Post sowie die privaten Branchenriesen DHL, DPD und Planzer mit den Gewerkschaften um einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für den gesamten Sektor. Dazu sagt Cirillo im «Sonntagsblick»:

«Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten. Ich bin sehr optimistisch, dass wir bald eine unterschriftsreife Einigung erzielen.»

Ob der neue GAV bereits kommende Weihnachten allgemein verbindlich sein wird oder erst ein Jahr später, darüber will Post-Chef Cirillo nicht spekulieren. Wichtig sei, dass man bald einen neuen sektoriellen GAV habe, mit dem man als Industrie der «sozialen Verantwortung gerecht werde».

Migros-Chef schmückt sich mit fremden Federn

Migros-Sprecher: «Die Aussage bezieht sich auf das Commitment von 2006, als die Migros sich offiziell zu den Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet hat.» Melanie Duchene / Keystone

In einem Schreiben an Schweizer Parlamentarier rühmt der Migros-Chef sein Unternehmen als Unterzeichnerin eines UNO-Pakts für verantwortungsvolles Wirtschaften: «Als Unterzeichner des UN Global Compact (...) haben wir uns freiwillig verpflichtet, hohe Sozial- und Umweltstandards in unserer Lieferkette umzusetzen.» Doch laut dem «Sonntagsblick» ist die Migros seit 2019 gar nicht mehr beim Pakt dabei.

Seither ist eine vom Umsatz abhängige Mitgliedsgebühr nötig, die Migros nie bezahlt hat. Ein Migros-Sprecher rechtfertigt sich gegenüber der Zeitung und sagt, die Aussage beziehe sich auf das Commitment von 2006. Gleichzeitig räumt er ein, dass sich die Migros 2018 gegen die bezahlpflichtige Mitgliedschaft entschieden habe. Die Migros bekenne sich aber unabhängig davon weiterhin zu den Prinzi­pien des UN Global Compact.