SRF Seit Mitte April leitet er die «Arena» nicht mehr: Sandro Brotz ist erkrankt Der bekannte Moderator ist abwesend. Das Schweizer Fernsehen schreibt von einem «krankheitsbedingten Ausfall».

Am Leutschenbach hat man ihn lange nicht gesehen: Sandro Brotz, Moderator der Talkshow «Arena». Bild: Oscar Alessio/SRF

Am 21. April moderierte Sandro Brotz wie gewohnt die «Arena.» Dann war er weg. Alle folgenden Ausgaben der politischen Talkshow leitete Mario Grossniklaus – und er wird das auch am kommenden Freitag tun. Brotz war nach der «Arena» von Mitte April auch in den sozialen Medien nicht mehr aktiv: keine Tweets mehr, keine Bilder auf Instagram.

Brotz, 53 Jahre alt, gehört zu den bekanntesten Gesichtern des Schweizer Fernsehens. Er wechselte 2019 von der «Rundschau» zur «Arena». Bald sah er sich Vorwürfen der SVP ausgesetzt: Einige ihrer Exponenten fanden, dass die Volkspartei in der Sendung benachteiligt werde. Die «Weltwoche» rief mehrmals nach Brotz’ Absetzung. Der Moderator lud seinerseits Chefredaktor und SVP-Nationalrat Roger Köppel für längere Zeit nicht mehr in die Sendung ein.

Scharfe Kritik von der Beschwerdeinstanz

Einen Rüffel von der Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen kassierte Brotz 2022, nachdem er in der Sendung den SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi hart angegangen hatte. Die Beschwerdeinstanz kam zum Schluss, dass die «Arena» das Gebot der Sachgerechtigkeit verletzt habe.

Nun fragen sich in der SRF-Zentrale im Norden Zürichs einige Mitarbeiter: Wo ist Sandro Brotz? Mehrere Wochen abwesend ist er normalerweise im Sommer, wenn die «Arena» eine Pause einlegt. Im Frühling gibt es aber keinen Mangel an kontroversen Themen, über die sich die Schweizer Politiker an den Stehpulten der «Arena» auslassen wollen.

Die Rückkehr ist für Ende Mai geplant

Eine Sprecherin des Schweizer Fernsehens schreibt von einem «kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfall.» Und sie hält fest: Es ist geplant, dass Sandro Brotz Ende Monat, am 26. Mai, auf den Bildschirm zurückkehrt.

Brotz reagierte auf eine Anfrage zur ungeplanten Pause nicht. Für das Schweizer Fernsehen ist es eine gute Nachricht, dass der Moderator nicht noch länger ausfällt. Er führt gut vorbereitet und professionell durch die «Arena» – und auch von der SVP ist seit Monaten keine Kritik mehr an ihm zu hören. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass Roger Köppel seine Ambitionen als Politiker inzwischen aufgegeben hat.