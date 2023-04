Kollision nach Sturz: 19-jähriger Töfffahrer in Mosnang tödlich verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der Hulfteggstrasse in Mosnang gestürzt und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam es zur Kollision mit einem anderen Töfffahrer, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Der 19-Jährige wurde von der Rega ins Spital geflogen. Dort ist er im Verlauf der Nacht seinen Verletzungen erlegen. Der andere Motorradfahrer, ein 23-jähriger Mann, wurde durch den Unfall leicht verletzt.