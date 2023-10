Ständeratskandidat «Das geht mir so auf den Senkel»: Marco Rima verlässt während TV-Aufzeichnung wütend das Studio Im Kanton Zug kandidiert Komiker Marco Rima für den Ständerat. Bei einer Aufzeichnung für die Sendung «Kontrovers» hat er plötzlich genug und verlässt das Studio – noch bevor die ganze Sendung im Kasten ist. Das Video gibts hier.

Video: Tele 1

Wie «Today» berichtet, kam es am Montag bei einer Aufzeichnung des Fernsehsenders «Tele 1» zu einem unschönen Vorfall. Zusammen mit Marco Rima haben die Zuger Ständeratskandidierenden Manuela Weichelt (Grüne) und Matthias Michel (FDP) in der Sendung «Kontrovers» für sich geworben. Bereits in der Sendung selber waren die Diskussionen hitzig.

Das Gespräch drehte sich unter anderem um Themen wie Wissenschaft und Erderwärmung. Bei einer Aussage von Matthias Michel fiel ihm der Komiker Marco Rima ins Wort und fragte nach der Quelle der Informationen. Moderator und Polit-Experte Armin Camenzind wollte das Ausufern der Diskussion verhindern, indem er Rima klarmachte: «Sie sind der Comedian, aber ich moderiere.»

«Schneidet das doch zusammen»

Daraufhin war Marco Rima wohl schon etwas gereizt, denn am Ende der Aufzeichnung, nach der eigentlichen Sendung, kam er nochmals darauf zurück. Wie gewohnt wird im Nachhinein ein Trailer für die Sendung aufgenommen.

Die erste Aufnahme war zu lange und der Moderator forderte die Kandidierenden auf, ihre «Werbeslogans» gekürzt zu wiederholen. Das passte Marco Rima gar nicht, man solle doch einfach seine erste Antwort zusammenschneiden, das würde ja so oder so gemacht. «Das alles geht mir richtig auf den Senkel. Die Sendung war alles andere als kontrovers», so Rima.

Er warf dem Moderator fehlende Vorbereitung in gewissen Themen vor, riss sich das Mikrofon vom Körper und verliess wütend das Studio. Immerhin verabschiedete sich der Zuger Komiker noch von den Anwesenden. Darauf angesprochen, erklärt der Zuger später: «Ich fühlte mich vom Moderator ins Eck gestellt.» Er habe seinem Ärger Luft machen wollen. «Wenn ich nicht zufrieden bin, dann gehe ich halt einfach.» (kam)