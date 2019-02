«Steuerparty» in Luzern: Finanzchefs rügen ihre Steuerkader

Finanzdirektor Marcel Schwerzmann: «Die Kosten für den Steuerkongress waren vertretbar»

Nach der Kritik an den hohen Kosten für den Schweizerischen Steuerkongress 2018, nimmt der Luzerner Finanzdirektor jetzt Stellung. Er erklärt, warum er den Organisatoren grünes Licht gegeben hat – und weshalb er einen Teilnahmeboykott an den Veranstaltungen der Schweizerischen Steuerkonferenz in Betracht zieht.