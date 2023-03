Störung Bahnverkehr zwischen Basel und Olten derzeit stark eingeschränkt – Dauer voraussichtlich bis morgen Mittag Eine technische Störung an der Bahnanlage sorgt derzeit für Ausfälle und und Verspätungen. Auch der Fernverkehr ist betroffen. Reisende von und nach Basel sollten Ausweichrouten benutzen.

In Liestal stehen die Menschen Schlange für die Ersatzbusse. Bild: Yann Schlegel

Der Zugverkehr zwischen Basel und Olten ist im Moment stark eingeschränkt. Grund dafür ist, dass bei den Bauarbeiten Rund um den Bahnhof in Liestal das Stellwerkkabel beschädigt wurde, wie die SBB auf Anfrage mitteilt. Das Stellwerkkabel regelt für ein bestimmtes Gebiet die Steuerung der Weichen und der Signalisation. Die betroffenen Verbindungen sind: ICE, TGV, IC3, IC, IC21, IR26, IR37, IR27, S3.

Laut SBB sind Bahnersatzbusse zwischen Lausen und Füllinsdorf organisiert. Es ist aber mit Wartezeiten zu rechnen. Reisende im Fernverkehr werden gebeten, Ausweichrouten zu benutzen.

- Reisende von Basel SBB nach Biel/Bienne reisen via Delémont

- Reisende von Basel SBB nach Luzern, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano und Milano Centrale reisen via Zürich HB.

- Reisende von Basel SBB nach Olten und Bern reisen via Brugg AG.

- Reisende von Lenzburg und Aarau nach Basel SBB reisen via Brugg AG.

- Reisende von Bern nach Basel SBB reisen via Delémont.

- Reisende von Solothurn nach Basel SBB reisen via Moutier.

Die SBB rechnet damit, dass die Störung bis morgen Mittag dauert. Die Reparatur am Stellwerkkabel in Liestal zieht sich länger als zu Beginn angenommen. Für den Pendlerverkehr morgen früh, will die SBB an den Ausweichrouten im Fernverkehr und an die Ersatzbusse für die Regionalen Verbindungen festhalten. Die SBB verweist darauf, dass der Online-Fahrplan konsultiert werden soll. (ama/pin)

#Update zum Unterbruch Liestal:



🚄 S3 verkehrt wieder zwischen Basel SBB und Liestal. Die restlichen Züge fallen aus oder werden umgeleitet.



🚌 Ersatzbusse zwischen Liestal und Lausen, es kommt aktuell zu Wartezeiten.



Der Online-Fahrplan wird laufend aktualisiert. #railinfo pic.twitter.com/ePEkruA3Jv — RailService SBB CFF FFS (@RailService) March 16, 2023