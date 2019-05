SVP-Politiker beleidigt Tamy Glauser als «Ding» – und entschuldigt sich Noch vor nicht allzu langer Zeit hat der SVP-Politiker eigenen Parteigenossen Homophobie vorgeworfen. Nun steht er selbst am Pranger. Watson

Es ist bereits das zweite Mal, dass der Zürcher SVP-Politiker Michael Frauchiger für Schlagzeilen sorgt. Grund dafür ist nicht etwa seine recht deutlich verpasste Wahl in den Kantonsrat sondern erneut der Kurznachrichtendienst Twitter. Dort verschaffte er sich seinem Ärger über Tamy Glauser Luft. Die LGBT-Aktivistin, bekannter noch als Model, will für die Grünen in den Nationalrat.

Frauchiger hat dazu eine klare Meinung: «Lieber lasse ich mich in einer Therapie bei Christfanatikern konvertieren als von solch einer in #LGBT vertreten», holt er zum Rundumschlag aus. Um nachzusetzen: «Ich hoffe dieses Ding wird nicht gewählt.»

Die Basler Nationalrätin Sibel Arslan aus der Grünen-Fraktion machte davon prompt ein Screenshot und stellt dem SVP-Politiker öffentlich ein Ultimatum. Er müsse sich binnen 24 Stunden entschuldigen, verlangt sie. «Sonst sind juristische Schritte durchaus denkbar», präzisiert sie gegenüber der Redaktion CH Media.

Na, wenn das kein Ding für die Justiz ist!

Löschen bringt nichts @MFrauchigerSVP! Sie müssen schon zu Ihrer „Meinung“ stehen. Sie haben genau 24 Stunden Zeit, sich öffentlich bei @TamyGlauser zu entschuldigen. @20min #LGBT pic.twitter.com/yHtsLMjlG3 — Sibel Arslan (@SibelArslanBS) 21. Mai 2019

Arslan geht aber davon aus, dass Frauchiger ihrer Forderung Folge leisten werde. Erst im April hatte Frauchiger Toni Bortoluzzi, Vizepräsident seiner Kantonalpartei, angegriffen. Damals warf er dem ehemaligen Nationalrat Homophobie vor.

Update: Michael Frauchiger hat sich mittlerweile auf Twitter dafür entschuldigt, dass er Glauser als «Ding» bezeichnet hat.