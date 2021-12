Übertrieben? Swissmedic büsst Betreiber von Webshops: Sie verkauften Tausende Selbsttests, als diese noch verboten waren Vier Unternehmer witterten in der Pandemie ein Geschäft und sind jetzt dafür bestraft worden. Einer von ihnen wundert sich über die Prioritäten der Behörden.

Bestseller aus China: Solche Tests dürfen nun legal verkauft werden. ZVG

März 2021: Die dritte Welle rollt auf die Schweiz zu. Das Thema der Stunde sind die neuen Selbsttests. In Deutschland und Österreich sind sie bereits auf dem Markt und können im Aldi gekauft werden. In der Schweiz aber sind sie verboten. Erst ab April dürfen sie über Apotheken und ab Juni über andere Kanäle vertrieben werden.

Gebüsst: Unternehmer Roger Deuber. ZVG

Wer googelt, wird aber auch in der Schweiz schon vorher fündig. Mehrere Unternehmer erkennen in der Pandemie eine Chance und richten Webshops ein. Einer von ihnen ist Roger Deuber aus Thalwil ZH.

Er führt einen Fachhandel für Desinfektionsmittel, die plötzlich so gefragt sind wie noch nie. So kommt er auf die Idee, das Sortiment um Selbsttests zu erweitern. Er nutzt seine Geschäftsbeziehungen und bestellt über Italien 50'000 Schnelltests aus China. Innert weniger Wochen baut er den Onlineshop cleanswiss.ch auf.

Besonders gefragt sind die Antigentests vor Ostern. Vor dem Familienfest wollen sich viele Leute auf unkomplizierte Weise testen. Deuber verkauft die Spucktests in dieser Zeit für 20 Franken pro Stück.

Swissmedic knackt das Bankgeheimnis

Die Behörde Swissmedic wird auf den Shop aufmerksam, eröffnet ein Strafverfahren und beschafft sich bei der Zürcher Kantonalbank Deubers Kontoauszüge. Swissmedic ist eine mächtige Behörde. Sie ist auch Strafverfolgerin und Richterin.

Gegen Deuber und seine Firma erlässt Swissmedic einen Strafbescheid, der CH Media vorliegt und rechtskräftig ist. Der Geschäftsführer muss eine Busse von 4000 Franken zahlen. Seine Tat: Er verkaufte Tests an alle Interessierten, obwohl sie nur für Fachpersonen konzipiert waren. Die Interpretation der Testresultate erfordere grosse Fachkompetenz, schreibt Swissmedic. Die mögliche Gesundheitsgefährdung sei aber klein, wie die Behörde selber einräumt. Schliesslich können die Tests höchstens eine falsche ­Sicherheit suggerieren.

Ist das Vorgehen von Swissmedic übertrieben?

Deuber ärgert sich:

«Die Behörden hätten einige Leben retten können, wenn sie sich um eine rasche Zulassung der Selbsttests gekümmert hätten. Stattdessen steckten sie ihre Energie in die Strafverfolgung.»

Er hat den Strafbescheid aber akzeptiert, weil damit kein Eintrag ins Strafregister verbunden ist. Zur Busse sagt er: «Es gehört zum Geschäft, dass es Hochs und Tiefs gibt. Diese muss man wegstecken können.»

Zwei weitere Geschäftsführer von Onlineshops erhalten ebenfalls Bussen von 4000 Franken. Auch ihre Schuld beurteilt Swissmedic als leicht.

Einer macht trotz Warnung einfach weiter

Ein weiterer Jungunternehmer hingegen muss 7000 Franken bezahlen und erhält einen Eintrag im Strafregister. Sein Verschulden stuft Swissmedic als mittelschwer bis schwer ein. Denn er machte auch nach der ersten Warnung weiter. Über seinen Shop qnius.ch verkaufte er 11'000 Tests für fast 300'000 Franken. Mehr als 80 Prozent davon an Privatpersonen, obwohl die Tests für Fachpersonen konzipiert waren. Swissmedic beschlagnahmt 12'0000 Franken auf dem Geschäftskonto. Die Firma geht darauf in Konkurs.

Die Tests kosten noch einen Bruchteil so viel wie im Frühling

Deuber hingegen kann sich etablieren. Obwohl er ein Newcomer auf dem Markt ist, kommt er an einen Deal mit ­Roche. Der Pharmakonzern hat ein Interesse daran, dass sein Produkt nach der Zertifizierung rasch auf den Markt kommt. Grosse Händler halten zuerst Sitzungen ab, bevor sie bestellen. Kleinunternehmer Deuber hingegen sagt blitzschnell zu und wird so zum Zwischenhändler der Tests. Er verkauft sie mit einer Marge von 20 bis 30 Rappen pro Stück an Apotheken weiter.

Der Verkauf von Selbsttests über seinen Onlineshop ist inzwischen nur noch ein Nebengeschäft. Die Preise sind zusammen gebrochen. Tests aus China verkauft er heute für 3.90 Franken pro Stück – dafür ganz legal.