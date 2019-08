Teils heftige Gewitter in der Nacht ++ AKW Beznau 1 nach Blitzeinschlag abgeschaltet ++ Flugverkehr eingeschränkt Heute Dienstag wird angefeuchtete und schwülwarme Luft zu uns ins Land transportiert, die Schauer- und Gewitterneigung ist so erhöht. Im AKW Beznau 1 kam es in der Nacht zu einer Schnellabschaltung. Dominic Kobelt

Bereits in der Nacht kam es vereinzelt zu heftigen Niederschlägen und Gewittern. Am Dienstag soll es laut Prognose zumindest teils sonnig werden. Allerdings kommt es bereits am Vormittag zu ersten Schauern, am Nachmittag teils kräftige Gewitter. Es wird schwül, 27-29 Grad.

In den letzten Stunden hats teils ordentlich geschüttet. z.B. in #Hallau/SH 30 mm. Und es geht noch weiter. #Gewitter #Schauer ^gf pic.twitter.com/VaOhxJ4LNV — SRF Meteo (@srfmeteo) August 6, 2019

Nach lokalen Schauern am Morgen wird es heute vorübergehend ziemlich sonnig. 28 Grad. Am Nachmittag und Abend entwickeln sich teils heftige #Gewitter ⛈️⛈️. ^gf pic.twitter.com/MPP6gCgOQR — SRF Meteo (@srfmeteo) August 6, 2019

Aufzug der #Gewitterfront heute früh um 7 Uhr über der Stadt #Zürich - eindrücklich! Nehmt heute einen Regenschutz mit, es werden uns weitere, teils kräftige Platzregen und #Gewitter durch den Tag und dann auch durch den Abend begleiten. https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/qDvNKWME8t — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 6, 2019

Schnellabschaltung im AKW

Im Block 1 des Atomkraftwerks Beznau kam es in der Nacht auf Dienstag zu einer Schnellabschaltung. Grund dafür war eine Störung um 1.34 Uhr im Unterwerk, wie die Axpo mitteilt. Verantwortlich dafür sei wahrscheinlich ein Blitzschlag. «Damit war der Abtransport des im Kernkraftwerk Beznau produzierten Stroms teilweise nicht mehr gewährleistet», heisst es in der Mitteilung.

Im Block 2 wurde die Produktion gedrosselt. Dessen Leistung wurde ab 3.50 Uhr wieder erhöht. Im Laufe des Vormittags soll auch Block 1 wieder ans Netz gehen.

Flugverkehr beeinträchtigt

Da derzeit das Risiko eines Blitzeinschlages so hoch ist, dürfen die Mitarbeiter der Flughafens Zürich nicht das Flughafenaussengelände betreten. Betroffen sind jedoch nur die Abflüge – für diese benötigt es Bodenpersonal. Ankommende Flugzeuge können nach wie vor landen und andocken.

Es ist unklar, wie lange die Situation andauert und wie viele Flüge betroffen sind, wie Mediensprecherin Sonja Zöchling gegenüber 20Minuten sagt.

