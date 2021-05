Über eine Stunde Wartezeit am Gotthard CH Media Video Unit

Tessin Heimreise aus dem Süden: Acht Kilometer Stau am Gotthard Rückreisende aus dem Tessin mussten am Sonntag am Südportal des Gotthard bis zu zwei Stunden warten. Gegen Abend nimmt der Verkehr langsam ab.

Wer das Auffahrtswochenende im Süden verbracht hat, muss sich am Sonntag bei der Heimreise gedulden. Am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr staute sich die Autokolonne vor dem Gotthard noch immer über eine Strecke von rund sechs Kilometern. Der entsprechende Zeitverlust betrug bis zu 1 Stunde 10 Minuten. Am Sonntagmittag staute sich der Verkehr zwischenzeitlich sogar auf einer Länge von acht Kilometern.