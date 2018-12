Tief «Stina» bringt zwei stürmische Tage Ab Freitag soll es im Flachland erneut ziemlich stürmisch werden. Meteonews rechnet mit Windböen von bis zu 80 Stundenkilometern. Zudem wird es warm und die Schneefallgrenze steigt an.

Nach dem Sturm «Marielou» kommt nun «Stina» auf die Schweiz zu. Dies vermeldet Meteonews am Donnerstag. Ab Freitag und am Samstag wird es im Flachland stürmisch mit Windböen von bis zu 80 Stundenkilometern. An exponierten Berggipfeln sind gar über 120 Kilometer pro Stunde möglich. Der starke Westwind könnte vor allem für Bergbahnen zum Problem werden.

Die Westströmung wird gemäss Meteonews auch für intensiven Niederschlag und warme Temperaturen sorgen. So werden am Freitag und Samstag bis 13 Grad zu erwarten sein. Somit steigt auch die Schneefallgrenze gegen 1700 bis 2100 Meter.

Letzter Sturm zerstörte Weihnachtsmärkte

Die letzten Orkanböen liegen rund zwei Wochen zurück. Damals hat Orkantief «Marielou» für stürmische Nächte und Tage gesorgt. Die Windgeschwindigkeiten betrugen im Flachland bis zu 100 Stundenkilometer. Aufgrund der starken Böen mussten in der Zentralschweiz diverse Weihnachtsmärkte vorzeitig beendet werden. (kuy)