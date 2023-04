Tierquälerei Die Pelzbranche spurt nicht – jetzt will der Bundesrat drastische Massnahmen für Pelze aus tierquälerischer Produktion Seit mehreren Jahren deklariert die Pelzbranche in der Schweiz ihre Pelze falsch. Verwarnungen und Bussen haben nichts gebracht, schreibt der Bund. Jetzt will er durchgreifen.

Wenn bei der Herstellung eines Pelzmantels Tiere gequält werden, soll er nicht mehr in die Schweiz eingeführt werden dürfen. Das fordert der Bundesrat. Bild: Christian Beutler / Keystone

Ein Pelzmantel, für den ein Tier gequält wurde, müsste als solcher gekennzeichnet sein. Seit 2014 kontrolliert der Bund, ob die Pelzbranche Herkunft und Produktionsart von hierzulande verkauften Pelzen gesetzeskonform kennzeichnet. Jahr für Jahr kommt er zum Schluss: Sie macht das nur mangelhaft. Allein 2021 und 2022 hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mehr als zwei Drittel der Verkaufsstellen beanstandet.

Mehrfache Kontaktaufnahmen, Verwarnungen und Bussen gegen die Branche hätten zu «keinen nennenswerten Verbesserungen» geführt, schreibt der Bundesrat nun in einer Mitteilung. Jetzt bringt er ein Importverbot ins Spiel: Der Bundesrat will die Einfuhr von Pelzen aus tierquälerischer Produktion ganz verbieten.

Doch das dauert noch. Ende März 2024 will er sein Vorhaben in die Vernehmlassung schicken, in der sich Kantone, Parteien und Verbände dazu äussern können.

Verbotene Produktionsmethoden

Nebst den Pelzmänteln sollen in dieser Vernehmlassung auch Froschschenkel und Stopflebern Thema sein. Der Bundesrat will nämlich in drei Bereichen Deklarationspflichten einführen, in denen Lebensmittel mit Methoden produziert werden, die in der Schweiz verboten sind:

Tierische Produkte, die ohne Betäubung gewonnen werden, wie zum Beispiel manche Froschschenkel. Erzeugnisse aus der Stopfmast von Gänsen und Enten, wie zum Beispiel Stopfleber. Pflanzliche Lebensmittel, die aus Ländern stammen, in denen besonders gefährliche Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.

Die Deklarationspflicht geht zurück auf eine Motion, die das Parlament im Juni 2021 angenommen hat. Sie hatte eine umfassendere Deklarationspflicht gefordert, als sie der Bundesrat nun vorschlägt. Der Bundesrat beschränkt sich auf die drei Bereiche, um unverhältnismässige Kosten und aufwendige Kontrollen zu vermeiden und um den internationalen Verpflichtungen gegenüber Welthandelsorganisation oder der Europäischen Union zu entsprechen.