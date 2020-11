Tödlicher Unfall: Landwirt stürzt in Graubünden 50 Meter in die Tiefe

Ein 64-jähriger Bauer ist am Donnerstag in Tälfsch GR in ein Tobel gestürzt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die Polizei klärt nun die genauen Umstände ab.