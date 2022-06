Topmoderne Schiffe Ukraine-Konferenz in Lugano: Marine der Schweizer Armee sichert Sperrzone An der Ukraine-Konferenz von Lugano von kommender Woche kommt die Motorbootkompanie der Schweizer Armee zum Einsatz. Sie wird mit zwei topmodernen Schiffen die Tessiner Seepolizei unterstützen.

Aus Brugg kommend in Lugano eingetroffen: Die Motorboote «Venus» und «Pollux» der Schweizer Armee. Bild: Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz

Drei Bojen werden die Sperrzone signalisieren: Zum Schutz der Ukraine Recovery Conference (UCR) vom 4. und 5. Juli wird bereits ab Sonntag auf dem Luganersee eine Sperrzone gelten. Bis 300 Meter vom Ufer weg gilt vor Lugano ein Fahrverbot für sämtliche Schiffe. In der Zone sind ausserdem Fischen, Schwimmen und «sämtliche anderen Aktivitäten» verboten, wie die Behörden schon letzte Woche mitteilten.

Für die Sicherung der Sperrzone kommen auch zwei Boote der Schweizer Armee zum Einsatz: Die nach einem Planeten und einem Stern benannten «Venus» und «Pollux». Die beiden Schiffe sind bereits in Lugano eingetroffen, wie das Tessiner Radio und Fernsehen RSI am Dienstag berichtete. Sie werden die Tessiner Seepolizei unterstützen und sind dieser unterstellt.

Boote seit 2019 im Einsatz

Die Boote gehören zur Schweizer Marine, die nur inoffiziell so genannt wird und aus lediglich einer einzigen Kompanie besteht: der Motorbootkompanie 10. Die Truppe verfügt über 14 Patrouillenboote «P 16», die in Brugg stationiert sind und von da mittels Strassentransport jeweils an ihre Einsatzorte gebracht werden. Es handelt sich um «Kabinenkreuzer» mit einer Besatzung von 6 Armeeangehörigen und einer «Waffenstation Kongsberg, Kaliber 12.7 mm», wie die Armee auf ihrer Website schreibt. Die Boote sind seit 2019 im Einsatz, wurden in Finnland entworfen und teilweise in Luzern endmontiert.

Letztes Jahr verstärkte die Motorbootkompanie die Sicherheitskräfte auf dem Lac Léman anlässlich des Gipfeltreffens von US-Präsident Joe Biden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf. Nun kommt sie also in Lugano zum Einsatz.

Die «Marines» auf den beiden Booten werden dabei allerdings wohl nur den kleinsten Teil der im Einsatz stehenden Soldatinnen und Soldaten stellen: Der Bundesrat stuft die UCR als ausserordentliches Ereignis ein, er hat deshalb schon vor zwei Wochen einen Einsatz von bis zu 1600 Armeeangehörigen beschlossen. Die Armee wird zudem den Luftpolizeidienst sicherstellen. Am Boden und auf dem Wasser ist derweil die Tessiner Kantonspolizei federführend verantwortlich, das Militär kommt subsidiär zum Einsatz.