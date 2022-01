Überblick Ausstieg aus der Pandemie, Neonazis an Corona-Demonstration, überlastete Kitas – das schreibt die Sonntagspresse Eine breite Allianz aus Gewerbeverband, Branchenverbänden und bürgerlichen Politikern fordert die Aufhebung der meisten Massnahmen. Erstmals seit Beginn der Corona-Demonstrationen in der Schweiz wurde eine Kundgebung von Rechtsradikalen gekapert. Die Übersicht über die Berichterstattung der Schweizer Sonntagszeitungen.

Bereits im Februar sollen die meisten Corona-Einschränkungen wie die Zertifikatspflicht oder die Personenobergrenzen fallen. Diese Forderung wollen der Schweizerische Gewerbeverband, weitere Branchenverbände und bürgerliche Politiker am Dienstag an die Adresse des Bundesrats richten. Das berichtet die «NZZ am Sonntag».

Die Massnahmenverlängerung des Bundesrats sei für das Gewerbe nicht akzeptabel, heisst es. Beim gemeinsamen Auftritt der Allianz soll unter anderem ein «Freedom Day» nach dem Vorbild anderer Länder ausgerufen werden. Einen solchen propagiert auch die SVP.

Die SVP verlangt die Aufhebung der Maskenpflicht. Corinne Glanzmann

Geht es nach der Partei, soll zudem im März auch die Maskenpflicht aufgehoben werden. Omikron sei so ungefährlich, dass man den Schutz bedenkenlos zurückfahren könne. Die Linken mahnen indes vor einer möglichen Überlastung der Akutplätze in den Spitälern und vor Arbeitsausfällen in verschiedenen Bereichen.

Erstmals seit Beginn der Corona-Demonstrationen in der Schweiz hat eine Gruppe von 30 bis 40 Rechtsradikalen am Samstag in Bern eine Manifestation der Massnahmengegner gekapert und sich an die Spitze des Demonstrationszugs gesetzt. Federführend war dabei die Neonazigruppe Junge Tat, unterstützt von Mitgliedern der Nationalen Aktionsfront (NAF), Blood & Honour und der Hammerskins.

Die meisten Demo-Teilnehmer folgen ihnen ahnungslos: Neonazis an der Spitze des Protestumzugs durch die Stadt Bern am Samstag, 22. Januar 2022. Keystone

Am Anfang spaltete sich die Jugendgruppe Massvoll ab und versuchte, den Demonstrationszug direkt zum Bundesplatz zu dirigieren. Doch die meisten Manifestanten folgten den Neonazis ahnungslos, wie die «Sonntagszeitung» berichtet. Aus Diskussionen im Umzug habe sich schliessen lassen, dass viele Teilnehmende sich fragten, wer die vermummten Gestalten an der Spitze seien.

Übernommen hat die Junge Tat, die Jugendbewegung der rechtsextremen NAF, dieses Vorgehen von ihren Kameradinnen und Kameraden in Wien, wo die Demonstrationen der Massnahmengegner schon seit längerem von Neonazis angeführt werden.

Bei geschätzten 2000 Teilnehmenden entsprechen 40 Neonazis zwei Prozent aller Demonstrierenden. Das wirkt wie wenig, doch noch vor wenigen Monaten lag dieser Wert bei weit unter einem Prozent.

Eine Umfrage des Schweizerischen Verbands des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) unter Kita-Angestellten zeigt: 80 Prozent der Befragten fühlen sich bei der Arbeit gestresst, 60 Prozent waren schon ungewollt laut oder unfreundlich gegenüber den Kindern. Auch die Gesundheit der überwiegend weiblichen Betreuenden leide unter den prekären Arbeitsbedingungen in der Branche, wie der «Sonntagsblick» berichtet. Verbreitet sind etwa Kopfschmerzen (64 Prozent) und emotionale Erschöpfung (63 Prozent).

«Bedenklich ist auch, dass sich ein Viertel aller Befragten im Zusammenhang mit der Arbeit in ärztlicher oder therapeutischer Behandlung befindet», sagt Natascha Wey (40), stellvertretende Generalsekretärin des VPOD. 40 Prozent planen gar, wegen der gesundheitlichen Belastung den Beruf zu wechseln.

Durch die Pandemie hat der Druck aufs Kita-Personal nochmals zugenommen. Wey sagt:

«Die Arbeit ist komplexer geworden – bei gleich bleibendem Personalbestand.»

Laut der Trotzphase, einer Gruppe Kinderbetreuender, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Branche einsetzen, fühlen sich viele Angestellte zu wenig geschützt. Zudem würden bis heute keine Daten zum Infektionsgeschehen in den Kitas erhoben.

Aktuell fällt wegen Omikron reihenweise Personal aus. Ersatz gibt es kaum. Nach der Pandemie könnte sich gar eine Betreuungskrise anbahnen. Die Fluktuation in der Branche sei zwar schon immer hoch gewesen, aktuell aber würden besonders viele Arbeitskräfte verheizt, wie die Gruppe Trotzphase im Sonntagsblick zitiert wird.

Der Tennisstar Novak Djokovic ist eng mit der Genfer Firma Maus Frères verbandelt, der die Manor-Warenhäuser und die Sport-Lifestyle-Marke Lacoste gehören. Das serbische Tennis-Ass ist seit 2017 das mit Abstand wichtigste Aushängeschild der Sport-Lifestyle-Marke und sein 9-Millionen-US-Dollar-Jahresvertrag ist kürzlich bis 2025 verlängert worden.

Aber jetzt torpedieren Djokovics unrühmliche Schlagzeilen der letzten drei Wochen den Plan der Familie, zur Fashion-Dynastie zu werden. In den sozialen Netzwerken wird Lacoste wegen der Zusammenarbeit mit Djokovic derzeit massiv angegriffen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

Nach langem Hin und Her musste Tennisstar Novak Djokovic Australien schliesslich verlassen. Darko Bandic / AP

Wie schlimm wird der Reputationsschaden sein? Zwar seien Marken resilienter als oftmals angenommen, sagt Colin Fernando, Partner bei der internatio­nalen Unternehmensberatung Brand Trust gegenüber der «NZZ am Sonntag». Aber: «Wenn eine Affäre länger dauert, dann wird das für sie zum Problem.»

Nachdem Lacoste erst versucht hatte, die Affäre auszusitzen, teilte die Marke letzten Montag mit, dass man mit Djokovic das Gespräch suche. In der Folge wurde spekuliert, dass die Zusammenarbeit mit Djokovic beendet werde. Auf Anfrage wollte Lacoste weder mitteilen, ob die Aussprache schon stattgefunden habe, noch, ob Djokovic irgendwelche Konsequenzen zu befürchten hat. (bey)