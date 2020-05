Video Ueli Maurer fordert: «Machen sie Ferien in der Schweiz!» – Nationalrat applaudiert Einen im Parlament seltenen Szenenapplaus erntete Finanzminister Ueli Maurer am Mittwoch im Nationalrat.

(Keystone-SDA)

Maurer forderte die Parlamentarier in einer flammenden Rede dazu auf, Ferien in der Schweiz zu machen und so der Bevölkerung ein Vorbild zu sein.

Das Parlament habe die Aufgabe in der verbleibenden ausserordentlichen Session ein Aufbruchssignal zu senden.