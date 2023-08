Ukraine-Krieg Friedensgespräche in Saudi-Arabien statt Genf: Die Schweiz verliert gerade ein Markenzeichen Weiter denn je scheint die Schweiz von weltpolitischen Verhandlungen entfernt. Der Bundesrat muss sich aktiver um die Vermittlungsrolle bewerben. Benjamin Rosch Drucken Teilen

Recep Tayyip Erdogan und Mohammed bin Salman: Türkei und Saudi-Arabien sind derzeit die Schauplätze von Friedensgesprächen. Bild: AP

Putins Ukraine-Invasion war nur wenige Tage alt, da geisterte die Meldung von Friedensverhandlungen in Genf durch die Schweizer Medien. Aus einem möglichen hochrangigen Treffen, an dem sogar Russlands Aussenminister Sergej Lawrow teilnehmen würde, wurde freilich nie etwas. An den Bemühungen der Schweiz hat dies nicht gelegen – es gab zu diesem Zeitpunkt schlicht keine Nachfrage nach Verhandlungen.

Mittlerweile dauert der Krieg bereits 75 Wochen an. Egal ob Weitergabe von Kriegsmaterial oder Sanktionen gegen russische Oligarchen: In regelmässigen Abständen monieren westliche Meinungsführer, die Schweiz bekenne zu wenig Farbe in der Ukraine-Krise. Man könnte meinen, dass die neutralitätspolitische Identitätsfindung immerhin dem Schweizer Renommee als mögliche Vermittlerin zwischen den Fronten dienen sollte. Aber mitnichten.

Weiter denn je scheint die Schweiz davon entfernt, eine entscheidende Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Zwar gibt es inzwischen so etwas wie ein Momentum für Gespräche, mindestens um ein neues Getreideabkommen. Doch inzwischen heissen die aktuellen Schauplätze für Debatten: Israel, die Türkei, zuletzt Dänemark und jetzt Saudi-Arabien. Dabei ist offensichtlich, dass einige Machthaber die Friedensverhandlungen vor allem dazu nutzen, sich selber ins internationale Rampenlicht zu stellen.

Dennoch ist es falsch, dass die Schweiz an den jüngsten Verhandlungsrunden in Kopenhagen und Dschidda nicht teilnahm oder teilnehmen wird. Wer die Stellungnahmen des Departements für Auswärtige Angelegenheiten (EDA) dazu liest, erhält den Eindruck: Es handelt sich kaum um einen bewussten Entscheid, solchen Gesprächen mit ungewissem Ausgang eine Absage zu erteilen. Vielmehr zieht die Weltpolitik entgegen dem hiesigen Selbstverständnis als internationale Mediatorin gerade an der Schweiz vorbei.

Die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Locarno liegt bereits ein Jahr zurück. Es ist Zeit, dass die Schweiz ihre guten Dienste erneut aktiv in den Konflikt einbringt – doch dazu muss sie an den Verhandlungstischen sitzen.