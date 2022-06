Ukraine-Krieg «Naiv und gefährlich»: Politiker kritisieren Martullo-Blochers «Kuschelkurs» mit Putin SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher fordert die europäischen Staatspräsidenten auf, mit Putin eine «stabile Gasversorgung und Frieden» zu verhandeln. Ansonsten drohe die europäische Wirtschaft zusammenzubrechen. Ihre Aussagen sorgen für Kritik.

SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher will, dass Europa mit Putin verhandelt. Bild: Claudio Thoma

Europa soll mit Putin eine stabile Gasversorgung aushandeln: Das fordert SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher in einem Interview mit der NZZ. «Statt den Konflikt weiter anzuheizen, müssen die europäischen Staatspräsidenten ihre Verantwortung wahrnehmen und sich eingestehen, dass sie vom russischen Gas abhängig sind», so Martullo-Blocher. Sie befürchtet, dass ohne Frieden zwischen Russland und der Ukraine die «gesamte europäische Wirtschaft» zusammenbricht. Gleichzeitig stellt die Bündnerin die Sanktionen in Frage: Solche hätten in der Vergangenheit noch nie einen Regimewechsel herbeigeführt – und schliesslich würden die aktuellen Sanktionen Europa härter treffen als Putin selber.

Die Aussagen der Ems-Chefin haben heftige Reaktionen ausgelöst. Der Tenor der Kritik: Martullo-Blocher gewichtet das Wohlergehen der europäischen Wirtschaft höher als das Ende des Angriffkriegs und damit die Freiheit aller Ukrainerinnen und Ukrainer.

«Wir setzen unsere Werte aufs Spiel»

Ständerat Andrea Caroni (FDP/AR). Bild: Keystone

Einer der Kritiker ist der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni. Er stellt auf Twitter die Frage, ob das «noch Kuscheln mit Kriminellen oder schon Feigheit vor dem Feind» sei. Auf Anfrage zeigt sich Caroni empört: «Aus Angst um den eigenen Profit wirft Frau Martullo-Blocher dem grössten Verbrecher dieses Jahrhunderts sämtliche Werte unserer Bundesverfassung zum Frass vor.» Das stehe in völligem Widerspruch zur Grundhaltung der SVP, welche «eigentlich auf erobernde Diktatoren allergisch sein müsste und überhaupt bei kleinsten Rechtsbrüchen kein Pardon kennt». Caroni ist überzeugt: «Putin nimmt so viel, wie man ihn lässt. Verträge nützen nichts – er hat bisher alle gebrochen. Putin hat den Krieg begonnen. Es ist auch an ihm, aufzuhören.» So bezeichnet der FDP-Ständerat denn auch die Aussagen von Martullo-Blocher als «naiv und gefährlich, um nicht zu sagen unterwürfig». Und leicht ironisch fügt er an:

«Frau Martullo-Blocher kann Putin statt der Ukraine ja das Blocher-Imperium anbieten. Mal schauen, ob wir dann Frieden auf Erden kriegen.»

Die Baselbieter Mitte-Politikerin Elisabeth Schneider-Schneiter ist Mitglied der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats. Sie ist der Meinung, dass Europa nicht «aus wirtschaftlichem Eigennutz Konzessionen gegenüber einem Aggressor eingehen» sollte. Martullo-Blocher argumentiere im Interview aus unternehmerischer Sicht, doch ihre Aussagen seien zu kurzfristig gedacht, so Schneider-Schneiter: «Wenn wir Konzessionen gegenüber Russland eingehen, setzen wir unsere Freiheit, Demokratie und Sicherheit aufs Spiel.» Das wiederum hätte auf langfristige Sicht zur Folge, dass der globale Handel destabilisiert würde. «Daran kann die exportorientierte Schweizer Wirtschaft kein Interesse haben», so die Mitte-Politikerin.

«Legitime» Forderung von Martullo-Blocher

Unterstützung erhält die SVP-Nationalrätin hingegen aus den eigenen Reihen. Franz Grüter, Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats, sagt auf Anfrage, der Vorschlag seiner Parteikollegin sei «mindestens prüfenswert». Die Kritik, wonach seiner Partei eine funktionierende Wirtschaft in Europa mehr wert sei als ein Ende des Krieges in der Ukraine, lässt er so nicht gelten: «Wenn die Menschen in Europa keinen Strom mehr haben, die Preise noch stärker steigen und die Menschen frieren müssen, dann sind das existenzielle Probleme.» In Anbetracht dessen sei es legitim, die Forderung nach Verhandlungen mit Russland zu stellen.

Auch der St.Galler SVP-Nationalrat Roland Büchel findet, dass Martullo-Blocher die Lage «nüchtern und gut analysiert» habe. «Diese Art von intelligenter Coolness» sei in «diesen emotional aufgewühlten Zeiten» in der Politik selten geworden. Büchel pflichtet seiner Parteikollegin bei: «Selbstverständlich braucht es auch Verhandlungen mit Grossversorger Russland, um eine sichere Versorgung zu bezahlbaren Preisen zu gewährleisten.» Das heisse allerdings nicht, dass man Putins Vorgehen in der Ukraine als richtig erachte, ergänzt er.