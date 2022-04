Ukraine-Krieg Neutralität nach Art von Cassis: Wie der Bundespräsident das Nato-Land Kanada bat, einen Bogen um die Schweiz zu fliegen Aussenminister Cassis fiel seiner Kollegin Sommaruga in den Rücken und sabotierte einen Bundesratsentscheid. Beobachter sprechen von einem «beispiellosen Vorgang».

Aussenminister Cassis kontaktierte die Kanadier, ohne zuvor die zuständige Bundesrätin Sommaruga zu informieren. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Erfahrene Beobachter im Bundeshaus sprechen von einem «beispiellosen Vorgang». Er spielte sich am letzten Dienstag und Mittwoch ab. Hauptakteur im Fall, über den die «NZZ» als erste berichtete, ist Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis (FDP). Eine «derart grobe Verletzung des Kollegialitätsprinzips», verbunden mit einer «Rufschädigung» für die Schweiz, habe er noch nie erlebt, sagt ein langjähriger Mitarbeiter der Bundesverwaltung.

Die Affäre dreht sich um eine Überflugsbewilligung für einen Transport von Kriegsmaterial von England nach Italien, um die das Nato-Land Kanada ersucht hatte. Zuständig dafür war das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) im Verkehrsdepartement von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Das BAZL entscheidet im Fall von ausländischen Militärflugzeugen in Absprache mit der Direktion für Völkerrecht im EDA, der Luftwaffe und dem Staatssekretariat für Wirtschaft Seco. Weil der Überflug angesichts des Kriegs in der Ukraine als politisch heikel eingestuft wurde, bereitete Sommaruga wie gesetzlich vorgesehen einen Bundesratsentscheid für die Sitzung vom Mittwoch vor.

Es gab wie üblich Konsultationen und Mitberichte. Während etwa das Uvek und das Verteidigungsdepartement von Viola Amherd (Mitte) den Überflug bewilligen wollten, weil er im Interesse der Schweiz und ihrer Sicherheit sei, stellte sich etwa das EDA quer. Es brachte vor, die Neutralität gebe gerade zu reden, man müsse da zurückhaltend sein. So weit, so gut.

Cassis gelangte an Kanada

Es lief alles auf eine kontroverse Debatte am Mittwoch im Bundesrat hinaus. Da hatte Cassis eine Idee. Noch am Dienstag kontaktierte das EDA die kanadische Botschaft in Bern mit der Frage, ob die Transportmaschine nicht einen Umweg um die Schweiz fliegen könne. Die Kanadier reagierten erstaunt und fragten zurück, wer hinter dieser Anfrage stehe. Die Antwort war: Ignazio Cassis, der Präsident. Offenbar wurde auch gesagt, der Bundesrat werde das Anliegen sonst ablehnen. So zogen die Kanadier das Gesuch zurück.

Cassis hatte es unterlassen, die für das Dossier zuständige Kollegin Sommaruga über seine «Parallelaktivitäten» zu informieren. Irgendwann im Lauf des Dienstags bekam das zuständige BAZL über eigene Kanäle Wind vom EDA-Unterzug. Auf sein Vorgehen angesprochen, gab der Bundespräsident danach offenbar zurück, die Sache habe sich ja erledigt, das Gesuch sei «gegenstandslos».

EDA stellt sich tot - keine Antworten

Neutralität nach Art von Cassis. Das EDA stellte sich gestern tot und leitete Fragen von CH Media zur Sache an Bundesratssprecher André Simonazzi weiter. Dieser teilte mit: «Der Bundesrat hat am Mittwoch ein Gesuch für einen Überflug auf seiner Traktandenliste gehabt. Da aber mittlerweile das Gesuch zurückgezogen wurde, musste der Bundesrat keinen Entscheid treffen. Details über die Behandlung eines Geschäftes im Bundesrat kann ich Ihnen nicht geben.»

Klar scheint, dass der kanadische Überflug kein militärischer Flug einer Kriegspartei oder zur Unterstützung einer solchen war. Solche Flüge hatte der Bundesrat am 11. März 2022 bereits ausdrücklich verboten. Der Flug der Kanadier war neutralitätsrechtlich offenbar unbedenklich. Die Frage aber war, und die sollte der Bundesrat beantworten, ob der Flug auch neutralitätspolitisch vertretbar war. Aus Sicht von Befürwortern war er das, er lag im Interesse der Schweiz und ihrer Sicherheit: Das Material, das transportiert wurde, sollte europäischen Staaten dabei helfen, sich wirksamer gegen Aggressoren zu verteidigen. Aus Sicht der SVP aber dürften solche Überflüge gegen die Neutralität verstossen.

Cassis wurde zuletzt von der SVP massiv kritisiert, weil er auf dem Bundesplatz an einer Ukraine-Demo teilgenommen hatte. Beobachter vermuten, dass der Aussenminister, der nur dank der SVP Bundesrat wurde, einen weiteren Konflikt mit der SVP verhindern wollte.

Im Bundesrat wäre es auch um eine wichtige Grundsatzfrage gegangen: Wie konsequent ist es, dass die Schweiz Nato-Staaten wie Deutschland, Rumänien, Italien, Grossbritannien oder Kanada Jahr für Jahr für teils für dreistellige Millionenbeträge Kriegsmaterial liefert? Dass sie den gleichen Nato-Staaten jetzt aber Überflüge mit Kriegsmaterial verbietet, selbst wenn diese Überflüge von einem dieser Nato-Staaten in den anderen führen?

Während der Bundespräsident Nato-Flüge um die Schweiz herumlenkt, betont Armeechef Thomas Süssli in Interviews gerade die Bedeutung der Nato für die Sicherheit der Schweiz. Kanada ist irritiert und fragt sich jetzt, welche Haltung die Schweiz eigentlich einnimmt. Philippe Genest, politischer Sekretär der Botschaft in Bern, hält auf Anfrage fest, solche Gesuche würden regelmässig gestellt und dasjenige, «das hier Schlagzeilen macht, war keineswegs aussergewöhnlich». Überflüge über die Schweiz seien nötig, um Transporte möglichst effizient und mit wenig Treibstoffverbrauch durchführen zu können.

Alleingänge haben System

Die Sache erinnert an einen Vorfall von letztem Jahr. Da verhandelten das EDA und das Finanzdepartement von Ueli Maurer (SVP) hinter dem Rücken von Verteidigungsministerin Amherd (Mitte) mit Frankreich: Es ging um den Kampfjet-Entscheid, obwohl der faktisch bereits zugunsten des F-35 ausgefallen war. Die Franzosen fühlten sich danach in die Irre geführt. Auch da spielte der Aussenminister eine Hauptrolle.