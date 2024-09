Ukraine-Krieg Waffen und Gebete: Ein ukrainischer Bischof sagt, was es für den Frieden braucht – und er widerspricht dem Papst Den Frieden herbeibeten zu wollen, sei nicht naiv, sagt Bischof Bohdan Dzyurakh. Am Rande einer Wallfahrt nach Einsiedeln äussert sich der Gottesmann auch zu Waffenlieferungen und nimmt Stellung zu umstrittenen Aussagen von Papst Franziskus.

Exklusiv für Abonnenten

Der ukrainische Bischof Bohdan Dzyurakh im Hof des Klosters Einsiedeln. Bild: Dominik Wunderli (Einsiedeln, 15. Mai 2022)

«Ich bin begeistert von diesem Ort», sagt Bohdan Dzyurakh, als wir ihn im Hof des Klosters Einsiedeln zum Interview treffen. Der ukrainische Bischof zelebrierte am Sonntag in der Klosterkirche die heilige Messe und machte mit an einer Wallfahrt für den Frieden, die das katholische Hilfswerk «Kirche in Not» organisierte. Zum letzten Mal in der Ukraine weilte Bischof Bohdan im vergangenen November. Auf eine geplante Reise Anfang Februar verzichtete er, weil er befürchtete, wegen der unsicheren Situation nicht mehr an seine aktuelle Wirkungsstätte in Deutschland zurückkehren zu können.

Bischof Bohdan Dzyurakh, was bedeutet der Krieg für die Seelsorge?

Unser Volk erlebt einen Karfreitag. Es leidet unter einem Krieg, den Russland aus unserer Sicht völlig grundlos entfesselt hat. Als Kirche versuchen wir, nahe bei den Menschen zu sein. Deshalb sind alle rund 20 Bischöfe trotz Lebensgefahr auf ihren Sitzen in der Ukraine geblieben. Die Priester setzen ihre pastorale Tätigkeit fort. Sie feiern in der Kirche Gottesdienste, die online übertragen werden, zum Beispiel in der Kathedrale von Kiew. Es wäre angesichts der Gefahr vor russischen Bomben nicht vernünftig, wenn zu viele Menschen physisch in den Kirchen anwesend wären. Manche Gläubige haben in Untergeschossen von Kirchen Zuflucht gefunden. Dort wurden auch Gottesdienste gefeiert. Es wird aber auch in unseren Pfarreien humanitäre Hilfe für die Bedürftige angeboten, unsere Priesterseminare und Kloster nehmen überall die Flüchtlinge auf.

Ordensschwestern suchen Schutz in den Kellerräumen der Konkathedrale der Stadt Schytomyr. Das Bild stammt aus den ersten Tagen des Krieges. Bild: Kirche in Not

Was erhoffen Sie sich von der Wallfahrt nach Einsiedeln?

Kriege machen die Menschen, aber der Friede kommt von Gott. In Einsiedeln beten wir für den Frieden. Zudem möchte ich im Namen unseres Volks danken für die Solidarität, welche die ukrainischen Geflüchteten in Europa und der Schweiz erfahren. Wir bitten um weitere Unterstützung auf verschiedener Ebene – sowohl von der Bevölkerung als auch den politischen Verantwortungsträgern. Es ist wichtig, dass die politische Führung von Staaten auf der Seite der Opfer steht.

Zur Person Bischof Bohdan Dzyurakh Bischof Bohdan Dzyurakh (55) wurde im Februar 2021 von Papst Franziskus zum Stadthalter des Oberhaupts der griechisch-katholischen Kirche von Deutschland und Skandinavien ernannt. Von München aus betreut er die Pfarreien und rund 70’000 Gläubige der ukrainischen Diaspora in Deutschland, Dänemark, Island, Norwegen, Finnland und Schweden. Dzyurakh wuchs in Lwiw auf, hat einen Doktortitel in Theologie und spricht sieben Sprachen. Jahr 2006 wurde er Weihbischof von Kiew und Generalsekretär der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Die griechisch-katholische Kirche zählt weltweit rund 4,3 Millionen Gläubige. Mehr als die Hälfte davon lebt in der Ukraine.

Die griechisch-katholische Kirche ist mit der römisch-katholischen Kirche uniert. Der Glaube ist katholisch, die Liturgie und die geistliche Praxis orientieren sich aber an der byzantinischen Tradition. Anders als römisch-katholische Priester dürfen griechisch-katholische Priester eine Familie haben. Rund 85 Prozent der Priester in der Ukraine sind verheiratet. (kä)

In unserer säkularen Welt erscheint es etwas naiv, wenn man glaubt, man könne den Krieg wegbeten.

Bischof Bohdan Dzyurakh zelebrierte in der Klosterkirche das Pontifikalamt. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Einsiedeln, 15. Mai 2022)

Das ist es nicht. Das Gebet verbindet nicht nur auf spiritueller, sondern auch auf menschlicher Ebene. Es weckt Gefühle wie Mitleid, Solidarität, Verbundenheit. Das ukrainische Volk erfährt sehr viel spontane Solidarität. Ich erkenne darin eine christliche Seele und evangelische Werte in Europa und in der Schweiz auch bei Menschen, die sich als säkular bezeichnen. Eine positive Seite des Krieges ist, dass die Ukraine Europa vereinigt und die europäischen Werte zu neuem Leben erweckt hat. Auf einmal verstehen die Menschen, dass Wohlstand nicht das Mass aller Dinge ist, sondern Werte wie Würde, Freiheit und Gerechtigkeit zentral sind. Die Ukrainer sterben für diese Werte, die grundlegend sind für ganz Europa.

Reichen die Sanktionen gegen Russland?

Welche Früchte die Sanktionen tragen werden, ist schwierig vorauszusagen. Wir können nur zu mehr Solidarität und Entschlossenheit aufrufen. Es darf nicht sein, dass die Solidarität mit der Ukraine auf halbem Weg stecken bleibt. Die schlimmste Massenvernichtungswaffe ist die teuflische russische Propaganda. Sie zerstört die Seelen und streut Zweifel.

Eine grosse Frage, welche auch Gläubige in ein Dilemma stürzt, ist die Frage nach Waffenlieferungen für die Ukraine. Braucht es auch hierfür die von Ihnen erwähnte Entschlossenheit?

Sich nicht auf einen Angriff vorzubereiten, wäre leichtsinnig. Privat schliessen wir auch die Haustür, damit wir nicht überfallen werden. Hätte die Ukraine schon früher die gleiche, auch militärische Unterstützung wie jetzt erhalten, hätte es Putin höchstwahrscheinlich nicht gewagt, das Land zu überfallen. Unsere Bestrebungen zu einer Nato-Annäherung stellten und stellen keine Gefahr für Russland dar. Es ist umgekehrt. Wir suchten diese Kooperation wegen der Gefahr, die von Moskau ausgeht.

Papst Franziskus hegt Zweifel, ob Waffenlieferungen für die Ukraine die richtige Antwort auf Putins Angriff ist. Er sei zu weit weg, um das beurteilen zu können. Liegt er richtig?

Der vatikanische «Aussenminister» Paul Gallagher hat gesagt, die Ukraine habe das Recht, sich selber zu verteidigen, und dafür brauche sie Waffen. Auch ich finde es wichtig, die Ukraine in jeglicher Hinsicht zu unterstützen.

Das heisst also: Anders als für den Papst sind für Sie Waffenlieferungen an die Ukraine zur Verteidigung des Landes legitim?

Jedes Land hat das Recht, sich gegen ungerechtfertigte Angriffe zu verteidigen. Die Waffen an die Ukraine dienen dazu, den Krieg zu stoppen. Leider haben unsere westlichen Partner nicht genug getan, um den Krieg zu verhindern. Sie hätten schon viel früher mit härteren Sanktionen gegen Russland vorgehen sollen.

Papst Franziskus hat eine weitere umstrittene Aussage gemacht: Das «Bellen der Nato vor der Pforte Russlands» hat in seinen Augen Putin vielleicht dazu veranlasst, den Krieg gegen die Ukraine zu entfesseln. Was entgegnen Sie?

Dieses Narrativ wird von verschiedener, vor allem aber russischer Seite bedient. Die Nato hat meines Wissens je weder russische Soldaten noch russische Zivilisten getötet. Die echte Gefahr für den Kreml-Chef und dessen Komplizen ist eine andere: dass das russische Volk den gleichen Drang nach Freiheit und einer demokratischen Gesellschaft verspürt wie die vielen Staaten des Ostblocks, inklusive Ukraine.

Hat der Westen naiv auf das Prinzip «Wandel durch Handel» gesetzt?

Ja. Irgendeinmal wird sich die Politik die Frage stellen müssen: Wer ist verantwortlich dafür, dass der Westen die russische Militärmaschinerie mit Milliarden für das Geschäft mit Öl und Gas alimentiert? Weshalb hat man sich nicht nach Alternativen umgesehen? Der Krieg gegen die Ukraine hat mich nicht erstaunt. Er kam nur für jene überraschend, die Putins Politik nicht verfolgt haben. Er hat einen brutalen Krieg gegen Tschetschenien geführt, Georgien angegriffen, die Krim annektiert und im Donbass die russischen Separatisten unterstützt. An der Münchener Sicherheitskonferenz 2007 hielt Putin eine Rede, in der er vor einer Nato-Erweiterung warnte. Viele Politiker waren schockiert über die aggressive Rhetorik, haben aber nicht reagiert. Der Westen hat selbst nach der Annexion der Krim keine überzeugenden Sanktionen ergriffen, die Putin wirklich schmerzten. Die Ukrainer zahlen dafür einen sehr hohen Preis. Erst jetzt beobachten wir grössere Entschlossenheit, die hoffentlich die erwünsche Resultate bringen wird.

Welchen Beitrag kann die Kirche für den Frieden leisten?

Erstens mit Beten, denn nur Gott kann die verhärten Herzen des Aggressors aufweichen. Zweitens beten wir für die Standhaftigkeit der ukrainischen Verteidiger, die ihr Leben für die Freiheit und die Unabhängigkeit des Landes einsetzen. Wir müssen zudem nach vorne denken und die Perspektive der Versöhnung sehen. Wir müssen die Menschen vor Hass- und Rachegefühlen schützen, denn der Friede in Europa hängt im 21. Jahrhundert von der Versöhnung zwischen der Ukraine und Russland ab, wie es ein französischer orthodoxer Theologe formuliert hat. Als Kirche müssen wir die Menschen auf diesem Weg mit Empathie und Geduld begleiten. Wichtig ist aber auch eine langfristige Solidarität mit der Ukraine für den Wiederaufbau nach dem Krieg. Darum bitten wir.

Wie interpretieren Sie die Tatsache, dass Patriarch Kirill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Putins Krieg gegen die Ukraine legitimiert?

Ich finde das unfassbar. Wenn ein Oberhaupt einer christlichen Kirche einen Angriffskrieg mit Verweis auf das Evangelium rechtfertigt, richtet er grossen Schaden für das Christentum an und missbraucht das Evangelium. Die Unterstützung Kirills reiht sich ein in eine jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen der Kirche und dem Staat in Russland. Anstatt dem Volk zu dienen, liess sich die russisch-orthodoxe Kirche bereits unter stalinistischer und sowjetischer Herrschaft instrumentalisieren. Die russisch-orthodoxe Kirche hat es versäumt, sich von ihrer kommunistischen Vergangenheit zu distanzieren. Es ist sehr schade, dass die Kirche ihrer eigenen prophetischen Rolle nicht gerecht wird.