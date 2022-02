Umfrage Bundespräsidium als Booster: Ignazio Cassis erhält vom Volk jetzt bessere Noten Das Vertrauen in die Coronapolitik des Bundesrats ist gesunken. Einen Gewinner gibt es jedoch: Bundespräsident Ignazio Cassis leistet in den Augen des Volks bessere Arbeit als in früheren Phasen der Pandemie.

Hat sich mit dem Coronavirus infiziert: Bundespräsident Ignazio Cassis. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 16. Februar 2022)

Bundespräsident Ignazio Cassis hat die weitgehende Aufhebung der Coronamassnahmen als Infizierter verkündet. Am Donnerstag teilte die Bundeskanzlei mit, ein PCR-Test vom späteren Mittwochnachmittag habe ein positives Coronaresultat zu Tage gefördert. Symptome habe Cassis keine, es gehe ihm gut.

Tatsächlich positive Nachrichten ereilen den FDP-Magistraten und ehemaligen Tessiner Kantonsarzt von anderer Seite. Gemäss der aktuellen SRG-Coronaumfrage beurteilt das Volk Cassis’ Arbeit während der Coronakrise jetzt deutlich milder. Gegenüber der letzten Befragung im Oktober stieg seine Bewertung um 0,3 Punkte auf die Note 3,4. Das bedeutet zwar immer noch «ungenügend». Auch schnitten all seine Ratskollegen und -kolleginnen – wenn auch nur leicht – besser ab. Doch kein anderer Bundesrat steigerte sich so stark wie Cassis.

Die Studienautoren vom Forschungsinstitut Sotomo führen den Boost auf das Präsidialjahr zurück. Cassis habe eine sichtbarere Rolle in der Pandemiepolitik eingenommen und profitiere davon, ähnlich wie vor ihm Guy Parmelin. Von 3,3 auf 3,5 verbessert hat sich Ueli Maurer. Die textile Solidarisierung mit den Massnahmenskeptikern – der Finanzminister trug im September bei einem SVP-Anlass ein Freiheitstrychlerhemd – scheint an Brisanz verloren zu haben. Als Klassenbester (4,1) erzielt Gesundheitsminister Alain Berset als einziger Magistrat eine knapp genügende Note.

Optimismus macht sich breit – Vertrauen sinkt

Die Forscher erhoben die Daten online vom 4. bis 13. Februar und werteten die Angaben von knapp 34'000 Personen aus. Die Öffnungsschritte hatte die Landesregierung zum Zeitpunkt bereits in Aussicht gestellt.

Mit der Entspannung in den Spitälern ist die Zuversicht zurückgekehrt. Anfang Februar zeigten sich 50 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer sehr oder zumindest optimistisch über den weiteren Verlauf der Coronakrise. Nur bei 16 Prozent herrscht Pessimismus vor. Diese positive Grundstimmung schlägt sich aber nicht in einen Vertrauensgewinn in den Bundesrat nieder. Ausgerechnet in dem Moment, in dem der Bundesrat die Weichen (fast ganz) auf Normalmodus gestellt hat, bringen ihm bloss 45 Prozent grosses Vertrauen für seine Coronapolitik entgegen – im letzten Herbst, vor der Omikron-Welle, waren es noch 53 Prozent. Es sei für die Exekutive mit zunehmender Dauer schwierig geworden, zu glänzen, halten die Studienautoren fest.

Viel Glanz und Gloria versprühte der Bundesrat auch an der Pressekonferenz vom Mittwoch nicht. Vielmehr dämpfte Bundespräsident Cassis die Euphorie: «Wir sollten jetzt nicht zu enthusiastisch sein.» Die Rückkehr zur Normalität bedeute auch eine Herausforderung.

Medien als Panikmacher

Eine Herausforderung bedeutete die Pandemie auch für die Medienschaffenden. Im Urteil der Bevölkerung haben sie diese nicht unbedingt brillant gemeistert. Tendenziell lässt sich sagen: Je länger die Krise dauert, desto kritischer taxiert das Volk die Arbeit der Medien. Aktuell finden 30 Prozent, die Medien würden umfassend informieren; zu Beginn der Pandemie war es die Hälfte. 45 Prozent kommen zum Schluss, die Medien würden zur Panik beitragen. Im Frühling 2020 waren es bloss 25 Prozent. Ob dies bei der Abstimmung vom letzten Sonntag eine Rolle gespielt hat? Mit 54,6 Prozent lehnte das Volk am Sonntag eine stärkere Medienförderung ab.