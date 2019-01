Bund geht verstärkt gegen Umweltsünder vor

Die Kantone unterscheiden sich beträchtlich in ihrem Umgang mit Umweltdelikten. Besonders viele Strafentscheide pro Einwohner gibt es in den beiden Appenzell und im Jura, wie eine Auswertung unserer Zeitung zeigt. Die tiefsten Werte verzeichnen Genf und Basel Stadt.

Eine hohe Deliktrate ist allerdings noch nicht gleichbedeutend mit besonders vielen Vergehen. Möglicherweise führen auch besonders strenge Kontrollen dazu, dass mehr Fälle von Umweltkriminalität entdeckt werden. Die Häufigkeit gewisser Delikte hat zudem stark mit den Begebenheiten in den einzelnen Kantonen zu tun. Dass es in Appenzell Innerrhoden häufiger zu Gülleunfällen kommt als in der Stadt Basel, liegt auf der Hand.

David Eray, Vorsteher des jurassischen Umweltdepartements, hat mehrere Erklärungen für die hohe Zahl der Verstösse in seinem Kanton. Die Bevölkerung sei weniger auf Umweltthemen sensibilisiert und in gewissen Dörfern auch etwas widerspenstiger gegen Behörden und Regeln als anderswo. Zudem lebten viele Bauern von der Tierhaltung, die manchmal zu intensiv betrieben werde. Der Kanton setze sich aber für einen besseren Umweltschutz ein. Die Zahl und Qualität der Kontrollen sei in den letzten zehn Jahren erhöht worden.

Im Kanton Appenzell Innerrhoden werde wohl nicht mehr oder weniger gegen das Gesetz verstossen, schreibt der Innerrhödler Staatsanwalt Damian Dürr. Aufgrund der Grösse des Kantons bestehe allerdings die Möglichkeit, dass die Behörden eher Kenntnis von Missständen erhielten.

Verurteilungsraten sehr unterschiedlich

Grosse Unterschiede zwischen den Kantonen gibt es auch bei den Verurteilungsraten, in einigen Kantonen werden vergleichsweise viele Fälle eingestellt oder gar nicht erst behandelt. In Genf wird jeder dritte Fall nicht zum Abschluss gebracht, in Obwalden sind es 43 Prozent, in Glarus gar jeder zweite. Kaum straffrei davon kommen Täter hingegen in Appenzell Innerrhoden und Luzern, wo es in gut 98 Prozent der Fälle zu einer Verurteilung kommt.

Die Obwaldner Oberstaatsanwältin Esther Omlin begründet die hohe Quote ihres Kantons mit einem Ausreisser im Jahr 2017. Damals kam es zu relativ vielen Anzeigen wegen Verstössen gegen das Jagdgesetz. Da viele der Fälle aufgrund der Zuständigkeit an andere Kantone weitergewiesen wurden, oder die Täter unbekannt waren, kam es in Obwalden zu keinen Verurteilungen.

Pro Natura kritisiert mangelhaften Vollzug

Auch die Umweltschutzorganisation Pro Natura stellt fest, dass es bei der Umsetzung der Umweltschutzgesetze von Kanton zu Kanton erhebliche Unterschiede gibt. Mangelhaft sei der Vollzug zum Beispiel bei der illegalen Tötung geschützter Tiere wie Luchs, Wolf oder Steinadler. «Es werden immer wieder Tiere getötet oder Beschussspuren an verendeten Tieren festgestellt, ohne dass es zu ernsthafter Aufklärung oder zu Verurteilungen kommt», sagt Pro Natura Mediensprecherin Franziska Rosenmund. Auch Verstösse gegen Gewässerschutzvorschriften bei der Ausbringung von Hofdünger seien weit verbreitet. «Ahndungen finden nach unserer Einschätzung selten statt.» (ba)