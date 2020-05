Unfall mit Buggy auf Autobahn fordert mehrere Verletzte In Kloten sind bei einem Selbstunfall mit einem Buggy-Auto sowie einem Folgeunfall am Samstag vier Personen verletzt worden, eine davon schwer.

sda

Kurz vor 10 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Buggy auf der A51 Richtung Flughafen, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. In einer Rechtskurve, kurz nach der Einfahrt Kloten-Nord, begann ihr Fahrzeug aus unbekannten Gründen zu schleudern, überschlug sich und kam auf der Seite liegend in der Ausfahrt Kloten-Süd zum Stehen.

Die Fahrerin zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Ihre 24-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt, wie es weiter hiess. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Frauen mit Rettungswagen in Spitäler gefahren.

Der Lenker hinter dem verunfallten Buggy wollte zwecks Hilfeleistung anhalten und verlangsamte seine Fahrt. Dabei kam es zu Kollisionen mit zwei weiteren Fahrzeugen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Die Unfallursachen sind nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Sie werden durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur Unterland, geführt.

Wegen der Unfälle musste die A51 zwischen den Einfahrten Kloten-Nord und Flughafen-Fracht für rund drei Stunden gesperrt werden.