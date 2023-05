Neues Virus: Warum Forscher massenweise Zecken im Wald einsammeln

Japan Gemeinsam gegen den Aggressor Russland: G7-Staaten stellen sich hinter die Ukraine – und warten auf Selenski

Am ersten Tag des G7-Gipfels in Hiroshima steht offiziell der Frieden im Vordergrund. Tatsächlich aber stellt man sich weiter auf das Gegenteil ein. Und mit Wolodimir Selenski kommt am Wochenende noch ein Ehrengast dazu.