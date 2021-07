Schweres Gewitter legt Zürich lahm – so fegte der Sturm über die Stadt

In der Nacht auf Dienstag sorgte ein heftiges Gewitter für grosse Schäden in Zürich. Die Sturmböen knickten Bäume um und es kam vielerorts zu Verkehrsbehinderungen. In Zürich-Altstetten wurde ein Teil eines Hausdachs durch eine Tanne weggerissen (Video unten).