Uwe fegt heftig über die Schweiz: Frühlingswetter dahin ++ Flughafen Zürich steht still Das Sonntagswetter hatte seinen Namen verdient – bis Sturmtief «Uwe» kam. Bevor die Kaltfront auf die Schweiz traf, war es sehr mild und in den Alpentälern föhnig. So gab es stellenweise über 15 Grad. Auf Gipfeln im Westen wurden Böen von über 130 Stundenkilometern gemessen.

(aeg/sda) Der Wetterdienst MeteoNews meldete für Basel-Binningen (BL) und Altenrhein (SG) Temperaturen von je über 15 Grad. Im Baselbiet trieb der Südwestwind das Quecksilber nach oben und im St.Galler Rheintal und den Alpentälern der Föhn. In Glarus wurden 13,9 Grad gemessen, in Aigle VD auf 13,2 Grad und in Chur 13,0 Grad. In Aarau kletterten die Thermometer auf 12 Grad.

Am späten Nachmittag und Abend bringt nun eine Kaltfront teils stürmischen Wind, starken Regen und eine markante Abkühlung. Örtlich sind auch Blitz und Donner möglich. Im Flachland und in den Alpentälern sind dabei Böen von 80 bis 110 Stundenkilometern zu erwarten, in etwas erhöhten Lagen auch deutlich mehr, wie MeteoNews weiter schreibt.

Heute war der Heimweg mit dem #MTB richtig hart. Mal kam der #Sturm von der Seite, Mal von vorn. Es ging kaum vorwärts. Was für eine geile Faht mit meinem beiden Kumpels "Keuch" und "Hächel" 🤪✌️😉...#Fahrrad #Echterdingen #Filderstadt #mdRzA pic.twitter.com/Xn9I1MqoD1 — AllTheSame (@blancomotion) 10. Februar 2019

Orkanböen von über 150 Stundenkilometern

Die höchsten Windgeschwindigkeiten gab es auf dem Waadtländer Gipfel La Dôle mit 133 Stundenkilometern und auf dem Juragipfel Chasseral mit 137 Stundenkilometern, wie ein Meteorologe auf Anfrage sagte. Auf ausgesetzten Berggipfeln muss gar mit Orkanböen von örtlich über 150 Stundenkilometern gerechnet werden. Meldungen über Verletzte gab es bis am frühen Abend nicht.

Die Kaltfront zieht am Abend rasch durch, dahinter bleibt es in der Nacht zwar windig, es ist aber nicht mehr stürmisch.

ZRH ¦ Diversion

EZS68TK HAM-BSL is diverting to ZRH due to WX. Opb A320 HB-JXL. pic.twitter.com/AgCwWw5wTk — ZRH ¦ spot (@zrhspot) 10. Februar 2019

Dazu wird es wechselhaft mit Schauern, die Schneefallgrenze sinkt langsam in tiefe Lagen. Morgen Montag fällt vor allem entlang der Alpen etwas Schnee, die Mengen sind aber nicht allzu gross.

Der Luftverkehr über der Schweiz ist aufgrund der heftigen Winde derzeit gestört. Wie der Flughafen Zürich gegenüber 20min.ch mitteilt, starten seit 17.14 Uhr keine Flugzeuge mehr. Mehrfach mussten zudem landende Flieger durchstarten.