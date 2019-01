Vacherin Mont d'Or: Der Käse mit dem Holzduft Dieser Weichkäse ist eine Spezialität aus dem Juramassiv. Der Mont d'Or wird auf beiden Seiten der Grenze hergestellt. Es gibt aber einen Unterschied. SDA

In Frankreich wird der Käse aus Rohmilch hergestellt, in der Schweiz aus thermisierter Milch. Der Mont d'Or reift umspannt von einem Band aus Fichtenrinde, was sich auf den Geschmack des Käses auswirkt. Auch die Schachtel ist aus Fichtenholz. Die Produktion des Mont d'Or findet zwischen Sommerende und Mittwinter statt.