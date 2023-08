Veganuary Im Januar schlägt die Stunde der Veganer: Ernähren wir uns der Umwelt zuliebe bald alle vegan? Wer am Veganuary mitmacht, ernährt sich einen Monat lang rein pflanzlich. Das Projekt ist beliebter denn je. Mit gezielten Aktionen und der Lancierung neuer Produkte springen nun auch die Grossverteiler auf den Zug auf. Aus Sicht der Ernährungswissenschaft ist der Veganismus allerdings nicht der Weisheit letzter Schluss.

Exklusiv für Abonnenten

Im Winter gibt es Lauch, Kohl und Rüebli: Wer sich saisonal, regional und überwiegend pflanzlich ernährt, dem dankt das Klima. Bild: Getty

Die Regale der grossen Detailhändler sind dieser Tage gefüllt mit veganen Ersatzprodukten: Wer durch die Lebensmittelabteilungen schlendert, findet zwischen Sojamilch, Vegi-Burger und geräuchertem Tofu auch neue Produkte wie Joghurt aus Mandelmilch oder veganen Zopf.

Einer der Gründe für die bemerkenswerte Vielfalt an pflanzlichen Produkten bei den Grossverteilern ist der Veganuary, ein Akronym der englischen Begriffe «Vegan »und «January». Ziel der weltweiten Aktion ist es, möglichst viele Personen dafür zu begeistern, sich den ersten Monat des Jahres rein pflanzlich zu ernähren. Hierzulande ist die Vegane Gesellschaft Schweiz im Lead, sie führt das Projekt bereits zum dritten Mal durch. Offiziell unterstützt wird die Kampagne von der Migros, Coop, Lidl und Denner.

Mit Plakaten wie diesem wirbt die Migros für die vegane Produktelinie V-Love. Bild: Migros

Schätzungen zufolge machen mehr als 100’000 Personen mit

Die Aktion stösst auf Anklang: Zwar gibt es keine offiziellen Teilnehmerzahlen für die Schweiz, doch die Vegane Gesellschaft liefert Anhaltspunkte: «Für unseren Newsletter melden sich im Januar jeweils um die 10’000 Personen an, dieses Jahr dürften es noch mehr sein», sagt Sarah Moser, zuständig für Projekte und Events. «Darüber hinaus ernähren sich im Januar aber erfahrungsgemäss viele Menschen vegan, ohne sich zum Newsletter anzumelden, Schätzungen zufolge bis zu zehn Mal so viele.»

Einer der häufigsten Beweggründe für eine – zeitlich beschränkte oder auch langfristige – vegane Ernährung ist laut der Veganen Gesellschaft der Schutz der Umwelt, sprich das Klimabewusstsein. Oft würden auch der Tierschutz sowie die eigene Gesundheit genannt, sagt Moser.

Transformation der Ernährung steht bevor

Doch ist eine rein vegane Ernährungsweise tatsächlich der Schlüssel zur Lösung des Klimaproblems? Studien zeigen: Weltweit ist unser Ernährungssystem für etwa einen Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich und damit einer der Sektoren, der einen wesentlichen Einfluss auf das Klima hat. Für Moser ist deshalb klar: «Zur Lösung der Klimakrise müssen wir unsere Ernährungsweise verändern, hier haben wir auch als Individuum einen grossen Hebel.» Das allein reiche zwar nicht aus, «um die Welt zu retten», spiele aber eine wichtige Rolle.

Die Vegane Gesellschaft Schweiz verweist auf eine Studie aus dem Jahr 2018. In dieser kommen die beiden Autoren Joseph Poore von der Universität Oxford und Thomas Nemecek vom Schweizer Forschungsinstitut Agroscope zum Schluss, dass ohne den Konsum von Fleisch- und Milchprodukten die globale Nutzung des Ackerlands um mindestens 75 Prozent reduziert werden – und dabei dennoch die ganze Welt ernährt werden könnte. Zudem würden sich die durch Lebensmittel verursachten Treibhausgasemissionen halbieren, wenn sich die gesamte Weltbevölkerung rein pflanzlich ernähren würde.

So ernährt sich die Schweiz In der Schweiz und Liechtenstein ernähren sich Stand November 2021 rund 0,6 Prozent der Bevölkerung vegan. Damit leben in den beiden Ländern etwa 38’000 Veganerinnen und Veganer. Der Anteil an Personen, die sich vegetarisch ernähren, liegt bei 4,1 Prozent. Die Zahlen sind einer Studie im Auftrag der Schweizer Ernährungsorganisation Swissveg zu entnehmen.

Essen ist emotional, Entscheidungen oft nicht rational

Ernährungswissenschafterin Christine Brombach. Bild: ZHAW

Dieses enorme Klimaschutz-Potenzial der veganen Ernährung darf allerdings nicht nur aus rein theoretischer Perspektive betrachtet werden, sagt Christine Brombach, Ernährungswissenschafterin und Dozentin an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften: «Essen ist hochgradig emotional und sozial aufgeladen, unsere Entscheidungen sind deshalb oft nicht rational.» Brombach ist überzeugt:

«Eine vegane Schweiz wird es nicht geben und kann es im Schweizer Agrarsystem auch nicht geben.»

Die gebürtige Schwäbin verweist auf die Bedeutung der Tiere für die landwirtschaftliche Produktion: «Tierische Produkte zählen seit je zur Schweizer Esskultur. Manche Flächen, auf denen Tiere weiden, wären für den Ackerbau gar nicht geeignet. Zudem liefern sie mit ihren Ausscheidungen Dung für den Ackerbau.» Auch auf physiologischer Ebene sei Veganismus nicht der Weisheit letzter Schluss, sagt Brombach: Bei einer rein pflanzlichen Ernährung müssen beispielsweise Vitamin B12 oder essenzielle Fettsäuren über Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden.

Doch auch Brombach macht deutlich: «Wenn wir so weitermachen wie bis jetzt, geht es schief. Wir beuten die Ökosysteme viel zu stark aus und haben bestimmte Grenzen der Belastbarkeit bereits überschritten.» Im Bereich Ernährung müsse deshalb in den nächsten Jahren einiges gehen. «Wir müssen an den mächtigen Stellschrauben drehen: Das heisst, den Konsum von Fleisch- und Milchprodukten reduzieren, Lebensmittel nachhaltiger produzieren, Foodwaste verringern und stärker pflanzenbetont essen», so die Ernährungswissenschafterin.

Bestimmt bald die Politik, was wir essen?

Noch könne das die Bevölkerung auf freiwilliger Basis tun. Doch in Wissenschaftskreisen gehe man davon aus, dass bald Vorgaben eingeführt werden könnten, um die Klimaziele zu erreichen. Brombach nennt als Beispiel, dass künftig Landwirtschaftsflächen in erster Linie der Pflanzenproduktion vorbehalten sein sollten. Viehhaltung sollte dann nur dort betrieben werden, wo sich die Fläche nicht für Ackerbau eignet.

Auch ohne solche Vorgaben könne die Schweiz einen wichtigen Beitrag leisten: «Wenn wir uns nach den Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung ernähren, tun wir sehr viel. Das heisst: mehr Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Weniger Fleisch, Alkohol und Süsses.» Weiter seien saisonale, regionale und möglichst wenig verarbeitete Produkte zu bevorzugen. Dies habe letztlich auch einen positiven Effekt auf die Gesundheit.