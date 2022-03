Vertriebene Die Geschichte des Schutzstatus S: Als die Behörden mit den Asylgesuchen nicht mehr nachkamen Erstmals aktiviert der Bundesrat den sogenannten Schutzstatus S. Ukrainerinnen und Ukrainer sollen dadurch in der Schweiz unbürokratisch Schutz erhalten. Geschaffen wurde der Status im Zuge der Jugoslawien-Kriege. Ein Rückblick.

Flüchtlinge aus dem Kosovo im Jahr 1999. Ruth Tischler (Neue LZ) / Neue Luzerner Zeitung

Es gibt den Status seit über zwei Jahrzehnten, und weil er in all den Jahren nie gebraucht wurde, wurde er mehr als einmal als Papiertiger bezeichnet. Doch nun, wegen der russischen Invasion in der Ukraine, will der Bundesrat den sogenannten Schutzstatus S aktivieren.

Dieser ermöglicht es, Ukrainerinnen und Ukrainer vorübergehend aufzunehmen, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen müssen. Das Gesetz sieht konkret vor, dass die Schweiz «Schutzbedürftigen für die Dauer einer schweren allgemeinen Gefährdung, insbesondere während eines Krieges (...) vorübergehenden Schutz» gewähren kann.

Der Schutzstatus S war aufgrund der Jugoslawien-Kriege geschaffen worden. Damals flüchteten Zehntausende in die Schweiz. Besonders viele waren es während des Kosovokriegs. 1998 verzeichnete die Schweiz 43’000 Asylgesuche, 1999 sogar rund 47’500. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der so genannten Flüchtlingskrise 2015 waren es knapp 40’000.

Armee musste aushelfen

Vor allem Menschen aus dem Kosovo flüchteten damals in die Schweiz. In den zwei Jahren 1998 und 1999 stellten über 50'000 Personen aus dem Kosovo hierzulande ein Asylgesuch; «auf dem Höhepunkt der Krise sind es täglich bis zu 1200», heisst es in der Publikation «Asylpraxis der Schweiz von 1979 bis 2019» des Staatssekretariats für Migration.

Angesichts der vielen Asylsuchenden kamen die Behörden mit der Registrierung nicht mehr nach. Im November 1998 musste deshalb die Armee aushelfen. Bundesrat Arnold Koller sagte damals in der «Tagesschau»: «Bis zu 2000 Asylsuchende, die durch die Bundesbehörden in den Empfangsstellen noch nicht registriert sind, sollen durch Angehörige der Armee betreut werden, bis das Bundesamt in der Lage ist, die Registrierung und die Kantonszuteilung vorzunehmen.»

Fieberhaft suchten die Behörden nach Unterkünften. Die Geflüchteten wurden teils in Zivil- und Militärschutzanlagen untergebracht. Der Chef des Sozialamtes des Kantons Zürich sagte im Juni 1999:

«Was wir eröffnen, können wir gerade wieder belegen.»

Wie voll die Unterkünfte zeitweise waren, zeigt eine Meldung der Nachrichtenagentur sda vom Juni 1999: «Weil die kantonalen Flüchtlings-Unterkünfte zu 99,8 Prozent voll sind, hat das Bundesamt für Flüchtlinge einen Flug Mazedonien-Zürich mit weiteren Kosovo-Flüchtlingen am Montag abgesagt.» Und weiter: Der Montag sei «jeweils geprägt von einem starken Flüchtlingsandrang an den Landesgrenzen».

Extremvariante: Bis zu 80'000 Flüchtlinge

Der Bundesrat hatte im April 1999 beschlossen, auf Ersuchen des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR rund 2500 nach Mazedonien vertriebe­ne kosovarische Flüchtlinge aufzunehmen. Zudem entschied er, Personen, die ihren letzten Wohnsitz im Kosovo hatten, kollektiv vorläufig aufzunehmen.

«Kosovo-Flüchtlinge drängen in die Schweiz», schrieb der «Blick» kurze Zeit später. Bis zu 80'000 Asylbewerber für das Jahr 1999 wurden als «denkbare Extremvariante» erachtet. Dazu kam es indes nicht. Im Juni 1999, nach wochenlangen Luftangriffen der Nato, wurde der Krieg beendet.

Die Schweizer Behörden lancierten bald daraufhin eine Rückkehrhilfe. Laut der Publikation «Asylpraxis der Schweiz von 1979 bis 2019» kehrten zwischen 1999 und 2001 über 40'000 Personen freiwillig in den Kosovo zurück. Asyl erhielt schliesslich nur ein kleiner Teil. Der Anteil der über den Asylweg Eingereisten werde «oft stark überschätzt», heisst es in der Diasporastudie «Die kosovarische Bevölkerung in der Schweiz». Bei der überwiegenden Mehrheit der hier lebenden kosovarischen Bevölkerung handle es sich um ehemalige Saisonniers, deren später nachgezogene Angehörige und in der Schweiz aufgewachsene Kinder.

Bundesrat befürchtete «Pull-Effekt»

Nach dem Ende der Balkankriege sank die Zahl der Asylgesuche rasch. Der neu geschaffene Schutzstatus S wurde nie benutzt. Im Zuge der Flüchtlingskrise brachten zwar verschiedene Seiten die Idee ein, den Status für Syrer und Eritreerinnen anzuwenden. Der Bundesrat stellte sich indes dagegen: Die Voraussetzungen seien nicht erfüllt. Zudem befürchtete er, die Schweiz könnte zu attraktiv für Flüchtlinge werden, wenn diese - anders als in anderen Ländern - kein Asylverfahren durchlaufen müssten.

Nun, da die EU ihre Richtlinie zum temporären Schutz aktiviert, ist die Ausgangslage anders, da auch sie auf ordentliche Asylverfahren verzichtet. Auch diese EU-Richtlinie entstand übrigens aus der Erfahrung der Balkankriegen in den 1990er-Jahren - und wird jetzt zum ersten Mal angewendet.