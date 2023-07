Will ich wirklich Bundesrat werden? Was sich Kandidierende überlegen sollten, bevor es zu spät ist – ein Leitfaden

Alain Berset tritt Ende Jahr zurück. Schon jetzt, in den Sommerferien, wollen sich zahllose SP-Leute eine Kandidatur überlegen. Bloss: Was denken sie sich dabei? Der Polit-Mechaniker enthüllt, was in den Köpfen der Möchtegern-Bundesräte gerade abgeht. Satire aus Bern.