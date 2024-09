Video-Wahlserie (1/6) Unterwegs mit Grünen-Präsident Balthasar Glättli: «Natürlich kann ich den Ärger über Klima-Kleber verstehen» Stadt-Land-Bus heisst die Wahlserie von CH Media. Im alten VW-Bus nehmen wir Sie mit auf eine Spritztour mit den Parteichefs quer durch die Schweiz. Den Anfang macht Balthasar Glättli von den Grünen, der von seiner Kindheit erzählt – und sich dabei prompt in gegnerische Gefilde begibt.

Unterwegs im Stadt-Land-Bus von CH Media: Grünen-Präsident Balthasar Glättli im Gespräch mit Inlandredaktor Benjamin Rosch. Video: Roman Loeffel

Balthasar Glättli erscheint mit Hut, Sneakers und aufgeknöpftem Hemd zum Gesprächstermin in Zürich. Der Präsident der Grünen hat sich gut auf die Fahrt vorbereitet - auch wenn er dann und wann mal den Weg auf dem Handy spicken muss. Im Interview spricht er über Atomkraftwerke, Bundesratsambitionen und radikale Politik.

Bevor wir losfahren: Sie haben sich diesen Ort als Startpunkt unserer Rundfahrt ausgesucht. Wo sind wir hier?

Balthasar Glättli: Wir stehen hier am Bahnhof Tiefenbrunnen. Hier hat eigentlich 1998 meine parlamentarische Karriere begonnen, im Zürcher Kreis 8. Es ist gleichzeitig auch Schauplatz einer meiner ersten politischen Niederlagen. Dort hinten sehen Sie eine Luxus-Waschstrasse für Autos, Cüpli-Service inklusive. Diese wollte ich einst verhindern, bin aber gescheitert.

Und wohin geht die Reise heute?

Ins Zürcher Oberland, wo ich aufgewachsen bin. Dort gibt es einige Orte, die mir noch mehr am Herzen liegen – und dort hat mein politisches Basis-Engagement begonnen.

Beginnen wir mit einer Rückblende: 2019, Klimawahl, erdrutschartige Sitzgewinne für die Grünen. Was nehmen Sie von dieser Legislatur mit, die sich jetzt ihrem Ende nähert?

Es war eine der aussergewöhnlichsten und traurigsten Legislaturen. Die Pandemie war eine Ausnahmesituation, die Kompromisse sicher nicht begünstigte. Ganz einfach, weil der soziale Austausch zu kurz kam. Für unsere Fraktion, die zu zwei Dritteln aus Neuen bestand, bedeuteten die aufeinanderfolgenden Krisen zudem schwierige Rahmenbedingungen beim Einleben in Bundesbern. Gleichzeitig war der Teamgeist von Anfang an gut: Wir wurden getragen von einer Aufbruchstimmung.

Sie sprechen von Corona, Ukraine-Krieg, drohender Energiemangellage …

… genau, und für uns Grüne war dies insbesondere speziell, weil dies die grösste und umfassendste Krise, die Klima- und Biodiversitätskrise, langsam in den Hintergrund rückte.

Haben Sie das Gefühl, die Grünen konnten die Versprechen des Wahlerfolgs, der «grünen Welle», einlösen?

Wir haben viel erreicht! Doch am Ziel angekommen sind wir noch lange nicht. Wir Grüne konnten wichtige Entscheide prägen, aber regiert hat ja trotz Erdrutschsieg immer noch eine bürgerliche Mehrheit. Es brauchte also Kompromisse. So konnten wir die parlamentarische Initiative von Bastien Girod durchbringen, mit welcher die Förderung der erneuerbaren Energien sichergestellt wurde. Ein riesiger Erfolg, ohne den wäre die Förderung des Solarausbaus seit Anfang 2023 ausgesetzt.

Dennoch: Aktuell diskutiert die Schweiz über eine Renaissance der Atomkraft, deren Bekämpfung ja zur Gründungs-DNA der grünen Bewegung gehört. Haben Sie die grüne Welle noch im Griff?

Für mich ist das ein Ablenkungsmanöver. Niemand will in ein neues AKW investieren, auch die Stromkonzerne nicht; wenn, dann geht es um die Verlängerung der Lebensdauer von bestehenden Atomkraftwerken. Wir würden gescheiter über Effizienzmassnahmen und den Ausbau der Solarenergie reden.

Die Energiekrise hat gezeigt: Trotz gestiegener Strompreise und breit angelegter Sparkampagne hat die Schweiz nur einen geringen Prozentsatz ihres Energieverbrauchs reduziert. Sind Effizienz- und Suffizienz-Forderungen nicht etwas blauäugig?

Es ist ein systematisches Problem. Die Stromunternehmen verdienen dann Geld, wenn sie Strom verkaufen – nicht, wenn gespart wird. Natürlich braucht es auch mehr Produktion, deswegen haben wir ja eine Solarinitiative lanciert, die endlich das bestehende Potenzial auf unseren Dächern und Fassaden nutzen will. Das würde übrigens auch in der Bevölkerung breit akzeptiert: Solaranlagen in Siedlungsgebieten, wo ohnehin bereits gebaut ist. Damit könnten wir den ganzen Stromverbrauch produzieren.

Im Vergleich zwischen Abstimmungen um das CO 2 - und das Klimaschutzgesetz mussten Sie auf die harte Tour lernen: Klimaschutz ist dann mehrheitsfähig, wenn er in kleinen Schritten erfolgt.

Nein, meine Analyse sieht anders aus. Das CO 2 -Gesetz scheiterte nicht an der Radikalität, sondern an der – faktisch falschen – Wahrnehmung, Klimaschutz geschehe auf dem Buckel der sozial Schwächeren. Wenn Sie übrigens hier aus dem Fenster schauen, sehen Sie einen neu gebauten Radweg. Regierungsrat Martin Neukomm beweist: Wenn die Grünen in der Regierung sind, geht der Umbau in Richtung Nachhaltigkeit voran. (lacht)

Regierung ist ein gutes Stichwort. Wagen Sie mal eine Prognose: Was sagen Sie am Abend des Wahlsonntags zum Thema Bundesratssitz?

Das kann ich jetzt nicht vorhersagen. Klar ist: Das Klima braucht einen Sitz im Bundesrat.

Herr Glättli, das nächste Dorf ist Herrliberg. Ist das wirklich, wo Sie hinwollten?

Nein, nein. Ich glaube, wir haben eine linke Abzweigung verpasst! (lacht)

Abgesehen vom Klima: Was ist die aktuell grösste Herausforderung der Schweiz?

Neben der Doppelkrise von Klima- und Biodiversität sind das die Digitalisierung und die Beziehung zu Europa. Die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz sind in aller Munde, gleichzeitig ist die digitale Transformation viel tiefschürfender, als viele glauben. Europa passt dazu, weil die Schweiz diese Megatrends nicht allein bewältigen kann. Genauso wie auch der Ukraine-Krieg vor Augen führt: Wenn es um die Auseinandersetzung zwischen Gewaltherrschaft und Rechtsstaatlichkeit geht, braucht es einen starken Akteur – wie die EU.

Eine Annäherung an Europa ist allerdings Sache des Bundesrats.

Es wäre zu schön, wenn der Bundesrat da endlich vorwärtsmachen würde! Aber genau darum wollen wir Grünen ja auch Regierungsverantwortung übernehmen.

Würde Ihnen ein Bundeskanzler-Amt reichen oder müsste es ein Sitz auf Kosten der SP sein?

Man wird der Bedeutung des Kanzleramts nicht gerecht, wenn man es als Trostpreis behandelt. Aber Regierungsverantwortung hat man als Bundeskanzler nicht – und das ist ja unser Anspruch. Strategisch würden wir natürlich am liebsten den Freisinn ablösen, aber die Strategie wird die Fraktion nach den Wahlen festlegen. (Pause) Schauen Sie mal hier: Wenn ich diese ungenutzten Dächer in der prallen Sonne sehe, dann tut mir das einfach weh.

Apropos Führungsverantwortung: Wollen Sie mal ans Steuer?

Ich kann’s versuchen. (setzt sich hinters Steuer)

Die Grünen werden noch immer etwas als kleinere Kraft im linken Lager angeschaut. Wo wollen Sie eigene Schwerpunkte setzen?

Zunächst: Unsere Devise ‹grün statt grau› verfolgt niemand so konsequent wie wir. Die Grünliberalen nicht und auch die SP nicht. Und dann setzen wir uns für Gleichstellung auf allen Ebenen ein, nicht nur zwischen Mann und Frau. In der Schweiz sollen alle mitreden können, die zu diesem Land beitragen. Deshalb unterstützen wir ein Ausländerstimmrecht und ein Bürgerrecht für alle, die seit fünf Jahren hier legal wohnen. Generell in Gesellschaftsfragen setzen wir einen Kontrapunkt zum aktuell massiven konservativen Backlash.

Wie meinen Sie das?

Es gibt in der Schweiz Kräfte, welche die Frau am liebsten zurück am Herd hätten. Das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber die SVP signalisiert mit ihrer Anti-Woke-Kampagne den Ewiggestrigen, dass für sie das «traditionelle» Rollenbild das richtige ist. Wir stehen für Emanzipation, beispielsweise, indem wir je 18 Wochen Elternzeit für beide Elternteile verlangen.

«Die Politik hat es noch nicht geschnallt»: Balthasar Glättli (r.) will sich künftig noch stärker um Klimafragen kümmern. Bild: Roman Loefffel

In diesen Gesellschaftsfragen gelingt es derzeit der GLP besser, den Wind von 2019 mitzunehmen. Macht Sie das eifersüchtig, wenn Sie auf die aktuellen Umfragewerte schielen?

Nein. Im letzten Barometer haben wir wieder Aufwärtstrend, und die GLP verliert. Sorgen bereitet mir eins: wenn die SVP tatsächlich so zulegen sollte!

Der SVP gelingt es, die Grünen in die Nähe der Klimakleber zu rücken. Schadet Ihnen das im Wahlkampf?

Das ist ja eher eine Frage für Politologen. Ich halte es hier mit Michael Herrmann, der diese Frage verneinte.

Ärgern Sie sich selber über Klimakleber?

Wenn ich nicht gerade einen VW-Bus während eines Interviews steuern muss, bin ich eigentlich selten motorisiert auf den Strassen unterwegs … (schmunzelt) darum: Nein. Natürlich kann ich den Ärger verstehen. Es ist die Schwäche dieser Aktionsform, dass sie alle gleich trifft – auch jene, die beispielsweise schon ein Elektroauto haben. Aber sprechen wir nicht von den Aktionen, sondern vom Wesentlichen: Es ist extrem dringend mit der Klimakrise! Was aber beschliesst die bürgerliche Mehrheit? Autobahnausbau und neue Gaskraftwerke! Da haben alle recht, die denken: Die Politik hat es noch nicht geschnallt. Deshalb: Es braucht einen Grün-Rutsch, mehr denn je, auch 2023.