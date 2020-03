Vier erste Corona-Fälle im Kanton Nidwalden Vier Personen aus dem Kanton Nidwalden sind positiv auf das neue Corona-Virus getestet worden, drei von ihnen stehen in Verwandtschaft zueinander.

(lil) Vier Personen in Nidwalden sind in einem Erstbefund positiv aufs Coronavirus getestet worden. Es handelt sich um eine 37-jährige Frau, sowie um zwei Männer (60 und 31) und eine Frau (32), die miteinander verwandt sind. Dies teilt der Kanton am Mittwoch mit.

Der 60-jährige Mann befindet sich gemäss Kanton aufgrund seines Krankheitsverlaufs derzeit in isolierter Spitalpflege. Die anderen Erkrankten weisen weniger ausgeprägte Symptome auf und sind zu Hause isoliert. Personen mit engem Kontakt zu den Erkrankten wurden über die Infektion informiert und unter Quarantäne gestellt. Weitere mögliche Kontaktpersonen werden eruiert und bei Bedarf ebenfalls unter Quarantäne gestellt.

Der Kanton richtet seine Handlungsschritte nach dem kantonalen Pandemieplan und dem Vorgehen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) aus. Trotz der ersten positiven Fälle in Nidwalden rufen das Gesundheitsamt und der Kantonsarzt die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren.

Keine Veranstaltungen über 200 Personen

Der Kanton ruft indes in Erinnerung, dass bis mindestens 15. März alle Veranstaltungen in Nidwalden mit mehr als 200 Personen untersagt sind. Kleinere Veranstaltungen können weiterhin stattfinden, allerdings sind die Organisatoren dazu verpflichtet, eine Kontaktliste der Teilnehmenden zu führen, um im Bedarfsfall die Rückverfolg-barkeit zu gewährleisten. Die Behörden appellieren an die Veranstalter, bei ihren Entscheiden ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen.