Bildstrecke

Premierenfeier im Circus Knie: Familie, Pferde und Spassmacher

In Rapperswil ist am Donnerstagabend der Circus Knie in seine diesjährige Saison gestartet. Mit Viktor Giacobbo und Mike Müller, mit Nubya und ein wenig, aber nicht zu viel Nostalgie zum 100-Jahr-Jubiläum. Was alles in allem eine gelungene Mischung ergibt.