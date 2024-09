Volksinitiative Immer weniger beteiligen sich am freiwilligen Dienst für die Allgemeinheit: Wie retten wir das Milizsystem? Immer weniger Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich am freiwilligen Dienst für die Allgemeinheit. Eine Volksinitiative will Abhilfe schaffen. Das kommt nicht überall gut an – auch nicht bei denen, die sich ein Bein ausreissen.

Auch die Feuerwehren sind auf Milizarbeit angewiesen. Bild: Urs Flüeler / Keystone

«Wehe einem jeden, der nicht sein Schicksal an dasjenige der öffentlichen Gemeinschaft bindet.» Diese mahnenden Worte schrieb der Schweizer Nationaldichter Gottfried Keller vor 200 Jahren und drückte damit aus, was auch dem Milizgedanken zu Grunde liegt. Nämlich, dass jede und jeder Einzelne verantwortlich ist für die Gemeinschaft. Oder anders gesagt: Das Schicksal der Gemeinschaft hängt vom Schicksal des Einzelnen ab. Das heisst auch, dass möglichst alle neben- oder ehrenamtliche Aufgaben übernehmen.

Der freiwillige Dienst an der Gemeinschaft gehört zur Schweizer DNA wie der Föderalismus oder die direkte Demokratie. Allerdings befindet sich das Milizsystem zunehmend in der Krise. So klingt es jedenfalls, wenn man Politologinnen und Politiker befragt. Auch Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen, dass in den letzten dreissig Jahren die institutionalisierte Freiwilligenarbeit stark abgenommen hat.

Die Gründe sind vielfältig: Internationale Arbeitgeber schätzen die Milizarbeit zu wenig, der Freiwilligenarbeit haftet ein verstaubtes Image an, oft pendeln die Menschen zwischen Arbeits- und Wohnort und haben nebst Beruf und Familie kaum Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten. Das Engagement für das Gemeinwesen steht in Konkurrenz zu den vielen Freizeitmöglichkeiten. Die Hälfte der Gemeinden schweizweit tut sich schwer damit, ihre Gemeinderäte und übrigen Behörden zu besetzen.

Jörg Kündig



«Wir haben Mühe, Leute zu finden für diverse behördliche Tätigkeiten, obwohl es tolle Aufgaben sind», sagt etwa der Gossauer Gemeindepräsident Jörg Kündig, der sich als Vizepräsident des Schweizer Gemeindeverbandes in Projekten zur Stärkung des Milizsystems engagiert. Jedes Jahr am 1. August ist er in verschiedenen Orten der Schweiz unterwegs und ruft in Referaten dazu auf, der Gemeinnützigkeit Sorge zu tragen, den Milizgedanken zu leben. Dabei liegt ihm die kommunale Ebene besonders am Herzen. Im Grundsatz bekennen sich die meisten Schweizerinnen und Schweizer dazu. Aber einen Beitrag leisten, das wollen oder können viele nicht mehr. «Auch das Sozialprestige hat sich verändert», sagt Kündig. Früher sei die Wertschätzung grösser gewesen, wenn jemand eine Behördentätigkeit in einer Gemeinde ausübte. «Heute ist man manchmal harscher Kritik ausgesetzt, riskiert Shitstorms oder erhält wenig Anerkennung für die Arbeit, die man in der Freizeit auf sich nimmt.»



Lösungen für Pandemien, Hochwasser, Alterseinsamkeit

Dem Milizsystem soll also neues Leben eingehaucht werden. Ideen gibt es viele, in einigen steckt Herzblut, bei anderen könnten es vor allem wohlfeile Worte sein. Wie sehen die Vorschläge aus? Da gibt es zum Beispiel die Bürgerdienst-Initiative, wonach in Zukunft jeder Schweizer und jede Schweizerin einen Dienst für die Gesellschaft leisten soll. Das kann in Form des klassischen Militärdienstes, eines Zivilschutz- oder sonstigen zivilen Einsatzes geschehen. Am 1. August lanciert der Verein «Service Citoyen» den Auftakt zur Unterschriftensammlung.

Leistet künftig jeder Schweizer und jede Schweizerin einen «Bürgerdienst»? Florian Arnold / Urner Zeitung

Die Co-Präsidentin Noémie Roten betont, dass ihr das Wort Citoyen besser passe als der Begriff des Bürgers. «Citoyen ist weniger an die Staatsangehörigkeit gebunden – und wir möchten, dass sich alle in der Schweiz engagieren dürfen, egal, welchen Pass sie haben.» Was ist ihr Antrieb? «Ich möchte die Debatte darüber lancieren, was uns als Gesellschaft zusammenhält», sagt Roten. Der Milizgedanke fordere, dass man sich über die parteipolitischen Schubladen hinaus gemeinsam organisiere. Pandemien, Hochwasser, Alterseinsamkeit: «Wie wollen wir uns diesen grossen Herausforderungen stellen; was für ein Land wollen wir sein?», so Roten. Sie ist überzeugt:

«Das Milizsystem braucht eine Neuauflage, denn sie gehört zum Erfolgsmodell Schweiz.»

Die Initiative sieht die Gleichstellung aller Geschlechter beim Dienst an der Gesellschaft vor. Zivildienst und soziales Engagement sollen dem Militärdienst gleichgestellt werden. Also weg von einer rein männlichen Wehrpflicht zu einem Service Citoyen für alle.



Ehrenamtliche Kompetenzen für berufliche Laufbahn verwerten

Ähnlich sieht es Sarah Bünter, Präsidentin der Jungen Mitte. Viele junge Menschen kämen mit dem Milizsystem gar nicht mehr in Kontakt. «Das ist schade, denn es würden sich bestimmt viele Leute engagieren wollen, wenn sie auf die Möglichkeiten aufmerksam gemacht werden, um einen Beitrag für die Gesellschaft und Umwelt zu leisten», so Bünter. Deshalb befürwortet sie auch eine – in der Initiative für einen Service Citoyen vorgesehene – Erweiterung der Dienstpflicht für Mann und Frau. Das heisst, ehrenamtliche Aufgaben könnten je nach gesetzlicher Umsetzung der Initiative ergänzend zu den Kriseninterventionsdiensten ausgewiesen werden. Wer also in einem politischen Amt Erfahrungen gesammelt habe oder in der Feuerwehr aktiv sei, könne die gewonnenen Kompetenzen im Beruf angeben und einsetzen.

Matthias Michel

Auch der Zuger Ständerat Matthias Michel (FDP) sorgt sich um die Zukunft des Milizsystems. Er engagiert sich als Stiftungsrat bei der Fondation KISS, die die Nachbarschaftshilfe als vierte Vorsorgesäule organisieren möchte: Wer andern hilft, sichert sich eine Zeitgutschrift, um später selbst Unterstützung zu erhalten. Es gehe aber nicht um ein ökonomisches Guthaben, sondern um einen Zeitnachweis zur Bemessung der Freiwilligenarbeit zugunsten der Gemeinschaft, betont Michel. Und darum, Bedürftige und Dienstleistende zusammenzubringen. Michel hatte ausserdem als Zuger Volkswirtschaftsdirektor dafür gesorgt, dass etwa Erziehungsarbeit angerechnet wird bei einer Berufslehre.

Er spricht viel von Eigenverantwortung, Partizipation, Selbstorganisation und hat verschiedene Ideen für ein «zukunftsträchtiges Milizsystem». Zum Beispiel eine Flexibilisierung beim Wohnsitz. «Die Leute ziehen öfters um. Das Ehrenamt müsste man von der Wohnsitzpflicht abkoppeln und dessen Amtsdauer könnte verkürzt werden», so Michel. Er befürwortet ausserdem das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene. Denn Rechte und Pflichten gehen zusammen.



Oberflächliche Forderungen und unnötiger Alarmismus

Christoph Niederberger

Die Neuerfindung des Milizsystem beschäftigt auch den Schweizerischen Gemeindeverband. Allerdings betrachtet man dort die Bürgerdienst-Initiative mit Skepsis. Direktor Christoph Niederberger relativiert die Aussagen, wonach das Milizsystem in der Krise stecke. «Wenn dem so wäre, dann wäre die Feuerwehr beim letzten Hochwasser nicht sofort an Ort und Stelle gewesen.» Natürlich verschliesst er die Augen nicht vor den Problemen, mit denen das Milizsystem heute zu kämpfen hat. Aber Niederberger ist dagegen, die Freiwilligkeit zu verstaatlichen:

«Bei einem Bürgerdienst sagt der Staat, was man im Bereich der Freiwilligenarbeit zu tun hat. Das widerspricht dem zivilgesellschaftlichen Akt.»

Niederberger betont ausserdem, die Freiwilligen- nicht mit der Milizarbeit gleichzusetzen. «Feuerwehr und Pfadi sind zwei verschiedene Paar Schuhe.» Beim Ersteren leistet man einen Dienst für den Staat und das Gemeinwesen, beim Zweiteren ist es ein Dienst an einen Verein, eine Nachbarschaft oder an eine Organisation. Niederberger zeigt sich offen für eine Debatte über das Milizsystem, aber die Bürgerpflicht-Initiative, so wie sie derzeit ausgestaltet ist, möchte er nicht unterstützen:

«Die Forderungen der Bürgerdienst-Initiative sind wahnsinnig oberflächlich.»

Es dünkt ihn, man wolle sich damit politisch profilieren, statt echte Lösungen zu finden. «Das Milizsystem steht nicht kurz vor dem Zusammenbruch, und wer diese Art von Alarmismus verbreitet, hat wohl eine politische Agenda.»

Ob der Bürgerdienst das Engagement für die Allgemeinheit zu fördern vermag, ist nun Gegenstand der Debatte. Die Schweiz muss sich jedenfalls den grossen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Denn für die Gemeinschaft setzt man sich wohl nur unter zwei Bedingungen ein. Erstens, wenn man das Gefühl hat, zur Gemeinschaft zu gehören. Und zweitens, wenn man die Mittel dazu hat; also genügend Zeit, Geld und Musse.

Oder um bei den Worten von Gottfried Keller zu bleiben: Der Zustand des Milizsystems ist ein verlässlicher Gradmesser für den gemeinschaftlichen Zusammenhalt der Schweiz. Das heisst, für das Schicksal aller.