Waadtland Ist in Epalinges VD eine Wildkatze ausgebüxt? Die Polizei steht vor einem Rätsel Eine Anwohnerin hat der Waadtländer Polizei am Nachmittag die Sichtung einer Wildkatze gemeldet. Noch konnte das Tier nicht gefunden werden.

«Achtung, wildes Tier», schreibt die Waadtländer Polizei am Donnerstagabend auf Twitter. Vermutlich sei in der Gegend von Epalinges VD eine wilde Katze gesichtet worden. Die Polizei mahnt die Bevölkerung im Falle einer Begegnung zur Ruhe und schreibt: «Wenn Sie ihr begegnen: nicht rennen, sich an einen sicheren Ort begeben und sofort die Nummer 117 alarmieren.» Die Polizei, die Wildtierbehörde und der Kantonstierarzt seien vor Ort.

[⚠️ Danger - Animal sauvage ⚠️] Vraisemblablement un félin sauvage a été aperçu dans la région d'Epalinges. Si vous le croisez : ne pas courir, se mettre en lieu sûr et alerter immédiatement le 117. La Police et les autorités de la faune et le vétérinaire cantonal sont sur place. pic.twitter.com/rSFA9xfqJO — Police vaudoise (@Policevaudoise) March 31, 2022

Am Nachmittag, gegen 15 Uhr, habe eine Anwohnerin der Polizei gemeldet, dass sie ein Tier gesehen hätte, das einer Wildkatze ähnele. Trotz intensiver Suche vor Ort durch die Polizei und die Wildhüter und Unterstützung der Luftwaffe durch Superpumas mit Wärmebildkameras habe das Tier bisher «weder identifiziert noch gefunden werden, heisst es in einer Medienmitteilung.

Deshalb könnten die Polizei, die Wildhüter und der kantonale Tierarzt weder bestätigen noch dementieren, dass es sich um eine Wildkatze handelt.