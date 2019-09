Die Köpfe und Themen aus allen 26 Kantonen: Das ist die Ausgangslage vor den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober

Bei den Wahlen des National- und Ständerats vom 20. Oktober werden ungewöhnlich starke Verschiebungen erwartet. Unsere Politikressorts haben die Ausgangslage in sämtlichen Kantonen analysiert. Wohin steuert die Schweiz? Antworten in diesem Artikel der «Schweiz am Wochenende».