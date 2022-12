Wahlen Bürgerlicher Schulterschluss? Von wegen! In Genf ist Mitte-rechts so zersplittert wie noch nie Was anderswo funktioniert, scheitert in Genf: Die Bürgerlichen können sich für die kantonalen Wahlen auf keine Allianz einigen. Nun buhlen rekordmässig viele Listen um das rechte Wählersegment.

In Genf stehen im April 2023 kantonale Wahlen an. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Nach den Bundesratswahlen war der bürgerliche Schulterschluss in aller Munde. Dies, weil sich FDP und SVP gegenseitig geholfen haben sollen, in der Regierung ihre Wunschdepartemente zu erhalten. Auch bei kantonalen Wahlen trug die Zusammenarbeit zwischen den Bürgerlichen jüngst Früchte: In der Waadt gelang es einer Allianz aus Mitte, FDP und SVP im Frühling, die Regierungsmehrheit zu erlangen. Im Kanton Freiburg wurde diese zuvor mit demselben Rezept verteidigt.

Diametral anders präsentiert sich die Situation im Kanton Genf. Die Mitte-rechts-Parteien gehen nächstes Jahr so zersplittert in den Wahlkampf wie noch nie, obwohl sie sich zum Ziel gesetzt haben, die linke Mehrheit in der Regierung zu durchbrechen. Die letzte Hoffnung auf eine Allianz zerschlug sich diese Woche. Die Genfer FDP entschied an ihrer Versammlung, alleine in die Parlamentswahlen und den 1. Wahlgang für den Staatsrat zu steigen. Die Freisinnigen beharrten auf ihrem Standpunkt: Entweder eine breite Allianz mit SVP und Mitte – oder gar keine.

Die Mitte machte jedoch bereits zuvor klar, dass ein Bündnis mit der SVP nicht in Frage kommt. Sie visierte einen Pakt mit FDP und den Grünliberalen an. Über Monate hinweg trugen die Beteiligten den Zwist über die Medien aus. Laut der «Tribune de Genève» ist es nun das erste Mal seit 1936, dass FDP und Mitte nicht gemeinsame Sache machen.

Drei Listen aus FDP-nahen Kreisen

Die bürgerliche Uneinigkeit könnte sich als Bumerang erweisen – sowohl hinsichtlich der Ambitionen für die Regierung als auch für das Parlament. Denn um in letzteres einzuziehen, muss in Genf eine Partei mindestens sieben Prozent der Stimmen erzielen.

Im Mitte-rechts-Lager ist die Konkurrenz aufgrund der separaten Listen besonders hoch. Nebst SVP und FDP ziehen auch die Mitte, die Grünliberalen und der Mouvement citoyens genevois (MCG) Stimmen aus dem rechten Wählersegment an. Hinzu kommen zwei neue Listen aus FDP-nahen Kreisen: die von einem früheren FDP-Mitglied präsidierte Partei «Elan radical» und die «Liste Libertés et Justice sociale» des ehemaligen Staatsrates Pierre Maudet, der wegen seiner Reise nach Abu Dhabi verurteilt und aus der FDP ausgeschlossen wurde.

Angesichts dieser Ausgangslage zeigte sich die Genfer FDP-Vizepräsidentin Natacha Buffet-Desfayes enttäuscht über das Fehlen einer bürgerlichen Allianz. «Ich kann nur bedauern, dass wir die Gelegenheit verpasst haben», sagte sie gegenüber dem Westschweizer Radio RTS. Die rechte Wählerschaft wolle ein Ende der «Querelen». Diese brächten nichts und würden die Rechten verlieren lassen.

Gemeinsame bäuerliche Basis fehlt

Doch warum tun sich die Bürgerlichen in Genf so schwer? FDP-Politikerin Buffet-Desfayes verwies darauf, dass die Zusammenarbeit immer auch von der personellen Besetzung und der aktuellen Situation der Parteien abhänge. Ein wichtiger Faktor scheint zudem, dass die Divergenzen zwischen Mitte und SVP in Genf grösser sind als in Freiburg und in der Waadt, wo beide Parteien bäuerlich ausgerichtet sind.

Ob das die Linken ausnutzen können, wird sich im April 2023 zeigen.