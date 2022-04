Wahlen Linke abgestraft: Bürgerliche holen Regierungsmehrheit in der Waadt zurück – dank einer 29-jährigen Zugerin Die Sensation ist perfekt. Mitte-Kandidatin und Newcomerin Valérie Dittli luchst der SP einen Sitz ab und zieht neu in die Waadtländer Regierung ein. Die gebürtige Zugerin kann ihr Glück noch nicht richtig fassen.

Die frisch gewählte Regierungsrätin Valérie Dittli (links) feiert den Wahlerfolg mit ihrer Schwester Laura. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Die Bürgerlichen erobern nach zehn Jahren die Mehrheit in der Waadtländer Regierung zurück. Dies ist das Ergebnis des zweiten Wahlgangs im grössten Westschweizer Kanton. Den bürgerlichen Triumph möglich macht die gebürtige Zugerin Valérie Dittli.

Die 29-jährige Mitte-Kandidatin holte fast 49 Prozent der Stimmen und zieht als Sechstplatzierte auf Kosten der SP neu in die siebenköpfige Exekutive ein. Damit ist die «grösste Überraschung in der Geschichte der Waadtländer Politik», wie die Westschweizer Presse im Vorfeld der Wahlen schrieb, perfekt.

Der Erfolg Dittlis sorgt für Aufsehen, weil ihre Partei in der Waadt nahezu bedeutungslos ist und es im 150-köpfigen Kantonsparlament derzeit keinen einzigen Mitte-Abgeordneten gibt. Bis zu den Regierungsratswahlen war die Innerschweizerin der breiten Öffentlichkeit in der Romandie zudem kaum bekannt.

Denn die angehende Anwältin hatte in ihrer politischen Karriere noch nie Einsitz in einem Parlament oder in einer Exekutive. Als erst 29-Jährige dürfte Dittli schweizweit gesehen eine der jüngsten Politikerinnen und Politiker sein, die den Sprung in eine kantonale Regierung geschafft haben.

Ohne Fraktion im Rücken? Kein Problem!

Sie müsse den Einzug in den Staatsrat erst noch richtig realisieren, erklärte Dittli am Sonntag im Wahlzentrum vor versammelter Medienschar. Dann freue sie sich aber auf die nächsten fünf Jahre. Bedenken, dass sie ohne Fraktion im Rücken einen schweren Stand haben würde, wischte die 29-Jährige beiseite. «Ich fühle mich nicht unterlegen», stellte Dittli klar.

Denn im Parlament gebe es Kräfte aus der politischen Mitte und der FDP, die sie stark unterstützen würden. Ihren Wahlerfolg erklärt sich die Newcomerin damit, dass sie seit Beginn der Kampagne sich selbst geblieben sei. Zudem habe die bürgerliche «Alliance vaudoise» sicher geholfen.

Das gemeinsame Wahlbündnis von Mitte, FDP und SVP hat sich auch für die Freisinnigen bezahlt gemacht. Die beiden Nationalrats-Mitglieder Isabelle Moret und Frédéric Borloz wurden im zweiten Wahlgang mit je rund 53 Prozent der Stimmen gewählt. Ihre Parteikollegin Christelle Luisier hatte den Sprung in den Waadtländer Staatsrat bereits im ersten Durchgang geschafft.

Siegeszug der Bürgerlichen geht weiter

Eine Niederlage ist der Wahlsonntag derweil für die Linken. Wie schon zuletzt in den Kantonen Freiburg und Bern müssen sie einsehen, dass bei kantonalen Exekutivwahlen wenig auszurichten ist, wenn die bürgerlichen Parteien mit einer breiten Allianz antreten.

Zwar erhielten am Sonntag die beiden bisherigen SP-Staatsrätinnen Nuria Gorrite und Rebecca Ruiz mit über 55 Prozent die meisten Stimmen aller Kandidierenden, und auch dem Grünen Vassilis Venizelos (49,5 Prozent) gelang der Einzug in die Regierung. Weil die amtierende Bildungsdirektorin Cesla Amarelle (SP) jedoch abgewählt wurde, ist die Linke künftig nur noch mit drei statt den bisher vier Mitgliedern in der Regierung vertreten. Amarelle holte 46,2 Prozent der Stimmen und konnte als Siebtplatzierte damit einzig den SVP-Kandidaten Michaël Buffat (44,6 Prozent) hinter sich lassen.