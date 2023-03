Wahlen SP-Ständerätin Carobbio steht vor dem Sprung in die Tessiner Regierung – im Kantonsparlament könnte die SVP zulegen Bei den Kantonswahlen im Tessin am 2. April dürfte die Lega ihre beiden Sitze im Staatsrat verteidigen und die SVP im Grossen Rat zulegen. Der Einzug von SP-Ständerätin Marina Carobbio in die Kantonsregierung ist so gut wie sicher.

Sie ist die grosse Favoritin: SP-Ständerätin Marina Carobbio Guscetti. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Kein Wahlereignis im Kanton Tessin erhitzt traditionell die Gemüter so sehr wie die Kantonswahlen, weder die nationalen Wahlen noch die Gemeindewahlen. Doch der Wahlkampf ist bisher eher flau verlaufen. Dies liegt auch daran, dass sich vier der bisherigen fünf Staatsräte bei den Wahlen am 2. April erneut präsentieren und die FDP – einst die stärkste politische Partei in der Exekutive – ihre Ambitionen auf eine Rückeroberung des 2011 verlorenen zweiten Mandats begraben hat. Sie begnügt sich mit der Bestätigung eines Sitzes. Dieser wird von Staatsrat Christian Vitta besetzt, der erneut kandidiert.

Rekordzahl an Kandidierenden Am 2. April entscheidet sich, welche Repräsentanten den Kanton Tessin im Staatsrat und Grossen Rat für die Legislaturperiode 2023 bis 2027 vertreten werden. Für diesen Urnengang gibt es eine Rekordzahl von Kandidierenden. Für einen Sitz im fünfköpfigen Staatsrat (Kantonsregierung) bewerben sich 49 Männer und Frauen auf 10 Listen, um einen Sitz im 90-köpfigen Grossen Rat (Kantonsparlament) buhlen 916 Anwärterinnen und Anwärter auf 14 Listen.

Dass keine revolutionären Veränderungen zu erwarten sind, zeigt eine Wahlumfrage, welche vom Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz (RSI) Ende Februar publiziert wurde. Demnach werden die beiden Lega-Staatsräte Norman Gobbi und Claudio Zali auf der gemeinsamen Liste Lega/SVP ungefährdet bestätigt.

Ein angebliches Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Zali und dem aufstrebenden SVP-Nationalrat Piero Marchesi war wohl mehr der Wunsch der Medien als Wählerrealität. Marchesi liegt gemäss Umfrage 10 Prozentpunkte hinter Zali. Auf eine Bestätigung im Amt kann sich ebenfalls Gesundheitsdirektor Raffaele De Rosa (Mitte) einstellen.

Die aktuelle Regierung: Claudio Zali, Norman Gobbi, Christian Vitta, Manuele Bertoli sowie Raffaele De Rosa (v. l.). Einzig Bertoli (SP) tritt nicht mehr an. Bild: Samuel Golay/ Keystone/TI-Press

Ganz nach Plan läuft es offenbar auch für die SP, welche Ständerätin Marina Carobbio als Spitzenkandidatin für die gemeinsame rot-grüne Liste nominiert hat. Sie dürfte ungefährdet in den Staatsrat einziehen, zumal die Liste «abgeschirmt» ist, sie folglich von keinen innerparteilichen Konkurrenten ernsthaft bedroht wird. Eher überraschend landet gemäss Umfrage der ehemalige Rektor der Universität der italienischen Schweiz, Boas Erez, als Vertreter der Zivilgesellschaft in der Gunst der rot-grünen Wählerschaft auf dem zweiten Platz. Politisch ist er ein unbeschriebenes Blatt.

Der Wandel der Lega

Etwas anders als bei den Wahlen für den Staatsrat sieht die Lage im Grossen Rat aus. Dort dürfte die FDP ihre Stellung als wählerstärkste Partei (bisher 23 Grossräte) behalten, möglicherweise sogar zulegen, während die Lega als zweite Kraft mit gewissen Verlusten rechnen muss (bisher 18 Grossräte) und die SVP ihre Stellung um einige Mandate ausbauen dürfte (bisher 7 Grossräte). Das kommt nicht ganz überraschend.

Denn tatsächlich hat die SVP als rechte Oppositionspartei im Tessin an Einfluss stark zugelegt, nachdem sie lange im Schatten der Schwesterpartei Lega stand. Die Lega hat sich derweil zur Regierungspartei gewandelt: Während Giuliano Bignasca als Gründer der Bewegung noch dazu aufrief, Radargeräte abzuschiessen, verteidigt Norman Gobbi heute als Justizdirektor das enge Netz an Geschwindigkeitskontrollen.

Die Linke im Tessin ist traditionell schwach, selbst die kleine grüne Welle von 2019 scheint verebbt zu sein. Die SP muss für die Bestätigung ihrer bisherigen 13 Parlamentssitze kämpfen, während die Mitte ihre 16 Mandate im Grossen Rat vereidigen dürfte. Allerdings kandidieren noch viele Kleinstparteien für den Grossen Rat, die wegen des Proporzsystems mit sehr geringen Wähleranteilen einige Mandate erobern können. Die äussere Linke MpS, die Kommunisten, die Frauenpartei «Piu donne» sind bereits vertreten.

Es ist zu erwarten, dass die von Carobbios Gegenspielerin Amalia Mirante gegründete Liste «Avanti con Ticino & Lavoro», eine sozialdemokratisch-gemässigte Bewegung, einige Stimmen holt. Auch die Liste HelvEthicaTicino, in der sich viele Impfgegner rund um den umtriebigen Arzt Werner Nussbaumer zusammengetan haben, dürfte etwas Zuspruch erhalten. «Eine Aufsplitterung der Parteienlandschaft, welche das Regieren aus Kantonsebene schwieriger macht», kommentierte der Politikwissenschaftler Oscar Mazzoleni in einer Fernsehdebatte.

SP droht Verlust des Ständeratssitzes

Aus nationaler Sicht von Interesse ist, dass die SP Tessin mit der Wahl von Carobbio in den Staatsrat ihren Ständeratssitz verlieren wird. Aussichtsreiche Ersatzkandidaten sind nicht in Sicht. Die grüne Nationalrätin Greta Gysin wittert ihrerseits eine Chance, aber in einem rechtsbürgerlichen Kanton hat sie einen schweren Stand. Carobbios Wahl 2019 war eine Ausnahme.

Für die Mitte eröffnet sich die Chance, allenfalls mit Nationalrat Fabio Regazzi ins Rennen zu steigen und den frei werdenden Platz im Stöckli zu erobern. Auch bei der Tessiner FDP gibt es Gelüste auf eine Wiedereroberung des Ständeratssitzes, den die Partei über Jahrzehnte hielt und der 2019 verloren ging. Als möglicher Kandidat wird der freisinnige Nationalrat Alex Farinelli genannt.