Wahlkampf Ein Lob dem Klamauk: Im Kampf um Aufmerksamkeit steht die Politik harter Konkurrenz gegenüber Alles ausser Politik? Im laufenden Wahlkampf sorgen Kandidierende und Parteien mit Yoga, Liegestützen und Klamauk für Schlagzeilen. Polit-Puritaner rümpfen darob die Nase – doch sie liegen falsch.

Tanzend scheibenwischen im SVP-Wahlvideo: Magdalena Martullo-Blocher. Bild: Screenshot

Der SVP hat diese Woche der Scheitstock gekalbt. Mit einem aufwendig produzierten Video haben Nationalrat Thomas Matter und seine Tanz- und Hüpfgruppe jeden Tag Schlagzeilen geliefert. Für Aufsehen sorgte dabei weniger, dass Magdalena Martullo-Blocher tanzt, als würde sie Scheiben putzen. Und auch nicht, dass man Thomas Aeschi für einmal halbwegs heiter sieht. Sondern weil «Komponist» Matter den Refrain seines Songs wohl geklaut hat: Er tönt wie der Welthit «We are family», den Nile Rodgers geschrieben hat.

Am Mittwoch hat selbst der britische «Guardian» den Urheberrechtsstreit in der Schweiz aufgegriffen.

Das SVP-Video ist bezüglich Publizität bisher der erfolgreichste Klamauk-Beitrag im Wahlkampf, aber längst nicht der einzige. FDP-Nationalrat Marcel Dobler hat auf Twitter eine Liegestütz-Challenge lanciert, an der mehrere Ratskollegen freudig – oder aus Pflichtgefühl? – teilnahmen.

Hiermit starte ich die Polit-Push-Up-Challenge. Der Sommer ist Grund genug von Politikern ein paar Liegestütze zu sehen🤣. Ich nominiere @gretagysin, Nicole Sejk, Michael Graber, @SimonStadler7, @cwasi #PolitPushUpChallenge pic.twitter.com/v2HYdW2LNz — Marcel Dobler (@Marcel_Dobler) August 2, 2023

Ständeratskandidatin Flavia Wasserfallen gab in Bern am Aare-Ufer eine Yoga-Lektion, freundlich begleitet vom «Blick».

Danke für die Zeit, Neugierde und das Vertrauen an alle Teilnehmenden meiner doch etwas unkonventionellen Kampagnenaktion. Bleibt flexibel und geschmeidig! 🧘‍♀️@blickch @Blick_Sport @spschweiz https://t.co/BPzoxhkBop — Flavia Wasserfallen (@FWasserfallen) August 3, 2023

Auf die Frage, welche Übung am besten zum EU-Rahmenvertrag passen würde, sagte sie: «Die Brücke, sie schafft Verbindungen.» Derweil kalauert ihre SP auf einem Plakat: «Unsere liebste Stellung – die Gleichstellung.»

Hinzu kommt eine Interview-Serie der «NZZ», in der Parteichefs Auskunft gaben «über alles ausser Politik». Und das Fernsehen SRF veranstaltete eine Wahl-Kochsendung. Darin stritten etwa SP-Nationalrätin Jacqueline Badran und FDP-Ratskollege Andri Silberschmidt darüber, ob Zitronen sauer oder basisch seien, wie noch einmal die «NZZ» berichtete. Wir lernten: Sie schmecken sauer, sind aber basisch.

Polit-Puritaner rümpfen die Nase und befürchten, dass weitere Scherz-Aktionen folgen. Sie beklagen die Entpolitisierung des Wahlkampfs, dass die Parteien und Kandidierenden die echten Probleme unter den Teppich kehrten – und die SVP mit ihrem harmlosen Video ihr wahres Gesicht als ausländerfeindliche Partei kaschieren könne, wie vereinzelt von Links moniert wurde.

Gewiss, Jux und Tollerei bringen Abwechslung in den Wahlkampf - und auch eine gewisse Ablenkung. Zu behaupten, dass die grossen politischen Fragen dadurch verdrängt würden, ist hingegen blanker Unsinn.

Die Parteien halten Pressekonferenzen ab, in denen sie ihre wichtigsten politischen Ziele präsentieren, in der Regel staubtrocken. Bei der Mitte steht der Termin nächsten Dienstag an. Titel der Veranstaltung: «Hat auch die Zukunft eine Zukunft?» Trotzdem berichten die Medien geflissentlich über solche Programm-Vorlesungen. Dazu gibt es in allen Regionen Interviews mit Kandidatinnen und Kandidaten. Nicht zu vergessen die breit recherchierten Analysen über die Parteien und ihr Wirken, wie sie auch unsere Redaktion in den letzten Wochen publiziert hat.

Wer seinen Blick vom SVP-Video und den Liegestütz-Tweets löst, stellt fest: Sachpolitik hat hierzulande einen hohen Stellenwert. Bis vier Abstimmungen gibt es jedes Jahr. In deren Vorfeld wird heftig über Initiativen und Reformen gestritten, fakten- und zahlenbasiert. Todernst.

Bei der Qualität der Jux-Aktionen gibt es noch Luft nach oben

Wenn etwas zu kurz kommt in der Schweizer Politik, sind das Witz und Unterhaltung. Jene Elemente, mit denen die Parteien nun im Wahlkampf versuchen, neue Kreise anzusprechen: Die Jungen etwa oder die sogenannten News-Deprivierten; das ist eine wachsende Gruppe von Menschen, die sich nicht für Nachrichten und Politik interessieren.

Es sind legitime Versuche, denn die Politik steht im Kampf um öffentliche Wahrnehmung in einem harten Wettbewerb zu Angeboten aus Kultur, Sport oder von Influencern aller Art. Im Lärm von Internet und Social Media droht sie unterzugehen.

Gelingt es den Parteien, mit etwas Klamauk und ein paar flotten Sprüchen die Generation Tiktok auf die Wahlen aufmerksam zu machen, heiligt der Zweck die Mittel. Ja, vielleicht wecken sie damit bei einigen sogar ein grösseres Interesse an der Politik. Dabei hindert niemand die Sprüche-Klopfer und Song-Kopierer in den Parteizentralen daran, an der Qualität ihrer Jux-Aktionen zu arbeiten. Das Potenzial ist offensichtlich gross. Die Politik sollte Humor endlich ernst nehmen.