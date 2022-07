Wallis Hitze schadet Gletschern: Jetzt kann in der Schweiz im Sommer nur noch in einem einzigen Skigebiet gefahren werden Wegen des schneearmen Winters und der hohen Temperaturen bleiben die Pisten in Saas-Fee diesen Sommer erstmals für Touristen geschlossen. Nur ein einziges Schweizer Skigebiet hält das Angebot aufrecht.

Bild aus besseren Tagen: Sommertraining auf dem Gletscher in Saas-Fee. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (25. Juli 2019)

An diesem Samstag hätte im Skigebiet Saas-Fee im Wallis die Sommersaison starten sollen. Doch die geplante Eröffnung der Pisten fällt ins Wasser – zum ersten Mal überhaupt. Wie die Zeitung «Le Nouvelliste» publik machte, bleibt der Feegletscher für Touristen geschlossen. Im Gegensatz dazu haben professionelle Athletinnen trotz der angespannten Schneeverhältnisse Zugang zum Skigebiet, das zwischen 3140 und 3560 Metern über Meer liegt. Allerdings wird auch das Training der Profis eingeschränkt – nur gut die Hälfte der Pisten werden offen sein.

Grund für die Einschränkungen sei eine Kombination verschiedener Faktoren, erklärt Emmanuel Rossi von den Saaser Bergbahnen. «Im Winter gab es wenig Schneefall und in den letzten Wochen waren die Temperaturen bereits aussergewöhnlich hoch.» Im Rahmen von Gewittern sei bis in Höhen von 3500 Metern über Meer Regen gefallen. Dadurch habe der Schutz des Gletschers abgenommen, so Rossi.

Viele Skigebiete stellten Angebot ein

Die Meldung aus Saas-Fee reiht sich nahtlos in eine längerfristige Entwicklung ein – der Klimawandel lässt grüssen. So war früher Skifahren im Sommer in zahlreichen Alpendestinationen möglich. Mittlerweile haben Orte wie Les Diablerets (VD), Verbier (VS), Engelberg (OW) oder Laax (GR) aber das Angebot eingestellt.

Nach dem Entscheid von Saas-Fee bleibt damit diesen Sommer genau ein einziges Skigebiet übrig, wo man als Privatperson über die Pisten brettern kann: Zermatt. Insgesamt 21 Pistenkilometer sind im Walliser Skiort geöffnet. Gleichwohl präsentiert sich die Lage angespannt: «Das aktuelle Bild entspricht der Situation, wie sie normalerweise Ende August zu beobachten ist», sagt Marc Lagger von den Bergbahnen Zermatt.

Die Situation auf dem Gletscher werde jede Woche neu beurteilt, so der Mediensprecher. «Derzeit gibt es keine Tendenz zur Schliessung der Pisten. Wir hoffen jedoch, dass es im August Schneefälle gibt und sich die Lage entspannt.»

Schneekanonen als Lösung?

Auch in Saas-Fee hofft man, dass es im August Neuschnee gibt, um weitere Ski-Pisten auf dem Gletscher öffnen zu können. Denn klar ist: Die Destination hat das Sommer-Geschäft trotz Klimawandel nicht aufgegeben.

«Unser Ziel ist es, Skifahren im Sommer in Zukunft weiterhin anbieten zu können», sagt Rossi. «Die Natur wird die Rahmenbedingungen vorgeben. Aber wir passen uns nach Möglichkeit an.»

Was dies genau beinhalten könnte, klären die Saaser Bergbahnen derzeit ab. «Es gibt Überlegungen zur künstlichen Beschneiung der Pisten auf dem Gletscher. Dies bedarf jedoch noch weiteren Abklärungen», betont Rossi. Denn die Beschneiungs-Situation auf dem Gletscher unterscheide sich vom restlichen Skigebiet, da aufgrund der Bewegungen im Gletscher keine Leitungen verlegt werden könnten.

Künstliche Beschneiung kommt in Zermatt nicht in Frage. Bild: Philipp Schmidli

Dies ist denn auch der Grund, wieso die künstliche Beschneiung in Zermatt nicht in Frage kommt. «Schneekanonen auf fast 4000 Metern Höhe zu installieren, ist nicht möglich, da im Gletscher aufgrund der natürlichen Bewegungen keine Leitungen verlegt werden können», hält Lagger fest.

Entsprechend vage bleiben die Bergbahnen Zermatt auch in Bezug auf die Zukunft des Sommer-Skifahrens. «Wir werden in den nächsten Jahren die Entwicklungen des Gletschers weiter beobachten und beurteilen, wie stark wir noch auf diesen Pfeiler setzen können.» Grundsätzlich wolle man aber am Angebot festhalten. «Die Möglichkeit des ganzjährigen Skifahrens wird sehr geschätzt», erklärt Lagger. «Gerade an heissen Tagen ist die Nachfrage gross, weil die Leute Abkühlung suchen.»