Wegen Arbeitsbesuch in London: Bundesrat Guy Parmelin bis Heiligabend in Quarantäne Aufgrund einer neuen Mutation des Coronavirus hat der Bundesrat die eine rückwirkende Quarantänepflicht für Einreisende aus Grossbritannien erlassen. Davon betroffen ist auch Wirtschaftsminister Guy Parmelin.

Bundesrat Guy Parmelin, am 18. Dezember 2020 in Bern. Anthony Anex / KEYSTONE

In Grossbritannien und Südafrika hat sich eine neue Mutation des Coronavirus rasch ausgebreitet. Um zu verhindern, dass sich diese gemäss ersten Erkenntnissen stärker ansteckende Variante von Covid-19 auch in der Schweiz ausbreitet, hat der Bundesrat am Montag neue Reisebeschränkungen beschlossen.

Personen, die seit dem letzten Montag aus Südafrika oder Grossbritannien in die Schweiz eingereist sind, müssen sich für zehn Tage ab Einreisedatum in Quarantäne begeben.

Das gilt auch für Bundesrat Guy Parmelin (SVP): Der Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) weilte am vergangenen Montag, dem 14. Dezember, für einen Arbeitsbesuch in der britischen Hauptstadt London. Gemeinsam mit der britischen Handelministerin Elizabeth Truss unterzeichnete er ein Abkommen zur Mobilität von Dienstleistungserbringern. Parmelin flog gleichentags zurück in die Schweiz.

Auf Anfrage bestätigt das Generalsekretariat von Parmelins Departement, dass sich der Bundesrat in Quarantäne begeben hat: «Herr Parmelin wird den vom Bundesrat erlassenen Bestimmungen zufolge die verbleibenden Tage bis Heiligabend in Quarantäne verbringen.» Bis dahin muss er sich den Vorschriften gemäss an seinem Wohnort in Bursins VD in einem separaten Zimmer aufhalten, dort auch seine Mahlzeiten einnehmen und den Raum so wenig wie möglich verlassen.Der Bundesrat sei symptomfrei, heisst es beim WBF.