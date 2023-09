Richtplan Der Kanton Luzern plant fünf neue Stellplätze für Fahrende – hier sollen sie entstehen

Jenische, Roma und Sinti haben einen Anspruch auf genügend Stand- und Durchgangsplätze. Der Kanton Luzern bietet bis jetzt nur deren zwei an. Das wird sich in naher Zukunft ändern, wie ein Blick in den neuen kantonalen Richtplan zeigt.