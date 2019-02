Kommentar Weniger Dramen um Kinder bei einem Trennungsstreit Neu sollen Kinder präventiv in der Schengener Datenbank eingetragen werden können, wenn der Verdacht besteht, dass sie von einem Elternteil verschleppt werden könnten. Damit schliesst der Bund eine wichtige Sicherheitslücke. Kari Kälin

Kari Kälin

Manchmal artet ein Trennungsstreit in einen erbitterten Kampf um die Obhut für die Kinder aus. Bei zerrütteten Ehen zwischen Schweizer und ausländischen Staatsangehörigen gipfelt diese Auseinandersetzung manchmal in Entführungen: Wer die Obhut nicht erhält, betreibt Selbstjustiz – und verbringt seine Kinder von der Schweiz in seine ursprüngliche Heimat. Das passiert jedes Jahr rund 100-mal.

Eine Entführung kommt selten aus dem Nichts. Der Bund rät Vätern und Müttern, die sich vor solch einem Szenario fürchten, zu diversen Vorsichtsmassnahmen. So können besorgte Elternteile etwa ein eingeschränktes Besuchsrecht erwirken oder sich die Kontrolle über die Reisepässe sichern. Neu sollen Kinder präventiv in der Schengener Datenbank SIS eingetragen werden können, wenn der begründete Verdacht besteht, dass sie von einem Elternteil verschleppt werden könnten. Mit diesem Schritt schliesst der Bund eine wichtige Sicherheitslücke. Wenn jemand mit Kind den Schengenraum verlassen wird, leuchtet dessen Namen im SIS auf – egal, von welchem EU-Land aus die Abreise erfolgt. So werden Täter gebremst. Der Bundesrat hat einen wichtigen Schritt getan, Entführungen zumindest zu erschweren. Die neue Regel ist umso bedeutender, als viele Nicht-Schengen-Staaten das Haager Abkommen nicht unterzeichnet haben, welches die Rückführung entführter Kinder regelt.

Einen wasserdichten Schutzwall stellt die Datenbank SIS nicht dar. Gerissene Entführer werden Möglichkeiten finden, sich einer Kontrolle an der Schengenaussengrenze zu entziehen. Es wird weiter zu Dramen um Kinder kommen. Aber vielleicht zu ein paar weniger.