Wetter und Verkehr Grosse Lawinengefahr in den Bergen: San Bernardino versinkt im Schnee Wegen des kalten Wetters kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen. Teilweise herrscht höchste Lawinengefahr.

Wegen Schneefalls in Teilen des Tessins und Graubündens ist es am Freitag auf der A13 zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Zwischen Thusis-Süd GR und San Bernardino-Tunnel war die Strasse laut TCS in beide Richtungen gesperrt.

Teilweise herrscht grosse Lawinengefahr. Meteo Schweiz

Zwischen Bellinzona TI und San Bernardino-Tunnel sorgte der Schnee ebenfalls für Behinderungen, wie der TCS auf seiner Webseite schrieb. Als Alternative wurde die Strecke A2 via Gotthard-Tunnel empfohlen.

Auf der Strecke Chur - Bellinzona führten die Schneefälle zu Problemen beim Schwerverkehr. Den Lastwagen werde empfohlen, via A2 Gotthard in den Süden zu fahren, hiess es weiter.

Laut Meteoschweiz kommt es bis Freitagmittag in den Bergen des Nordtessins, Misox und Bergells weiterhin zu starken Schneefällen. Der Bund warnte deswegen auf dem Naturgefahrenportal in den betroffenen Regionen vor der höchsten Lawinengefahrstufe.

In San Bernardino gab es so viel Neuschnee, dass alles von einer dicken weissen Schicht bedeckt war. (watson/has)