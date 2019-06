Wie gut sind Wetter-Apps?

(chm) Dass es nun richtig heiss wird, darin sind sich alle Meteorologen einig. Doch wie heiss wird es genau? Gerade zu Sommerbeginn kann das Wetter unbeständig sein. Das macht es für Wetter-Apps nicht einfach. Der Vergleich von vier Apps in den letzten Tagen zeigt, wer die besten Prognosen abgegeben hat. Am Sonntag konnten alle bei den Temperaturen glänzen. Nur die Landi-App und Meteo News sagten jedoch Regen voraus, der vereinzelt tatsächlich fiel. Am Samstag lag die Prognose von wetter.com am Nächsten an der Realität. Am Freitag errangen wiederum Meteo News und die Landi-App den Tages- und damit auch den Gesamtsieg.

Meteo Schweiz

Gute Vorhersage, erreichte aber an keinem Tag die Spitzenposition.

Landi

Sehr akkurat, gelang an zwei von drei Tagen die besten Vorhersagen.

Wetter.com

Einmal Tagessieger, sagte die richtige Anzahl Sonnenstunden vorher.

Meteo News

Errang gemeinsam mit Landi an zwei Tagen den Sieg. Top. (chm)