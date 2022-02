Wilderei Rattengift in Fleisch eingewickelt: Attacke auf Wölfe wird Fall für Bundesgericht Eine Frau wollte im Kanton Zürich Wölfen mit Giftködern an den Kragen. Vor dem Bundesgericht hat sie sich vergebens gegen eine psychiatrische Begutachtung gewehrt. In der Schweiz wurden seit 1998 zehn Wölfe illegal erlegt. Die Gruppe Wolf Schweiz geht von einer hohen Dunkelziffer aus.

Wurde nie aufgeklärt: der Fall einer vergifteten Wölfin in der Gemeinde Jaun im Kanton Freiburg. Bild: Kantonspolizei Freiburg

«Dielsdorf: Frau verhaftet und Giftköder sichergestellt». So lautet der Titel einer Medienmitteilung, welche die Kantonspolizei Zürich am 10. März 2020 publizierte. Sie riet Tierhalten zu besonderer Vorsicht, «da Katzen und Hunde bekanntlich vieles zusammenfressen». Die Polizei verhaftete die mutmassliche Giftköderlegerin an ihrem Wohnort in Dielsdorf; eine Passantin hatte die damals 58-Jährige beobachtet.

Die Geschichte ist umso bizarrer, als die Giftattacke offenbar Wölfen galt. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland führt ein Strafverfahren und wirft der Frau vor, vorsätzlich und mutwillig versucht zu haben, «durch die Auslegung von in Fleisch eingewickeltem Rattengift Wölfe auf qualvolle Art zu töten». So steht es in einem Urteil, welches das Bundesgericht am Mittwoch publizierte. Die mutmassliche Täterin, eine Juristin, die früher an einer Universität dozierte, erlitt in Lausanne eine Niederlage. Sie wehrte sich vergebens gegen ein psychiatrisches Gutachten. Das Bundesgericht trat gar nicht auf ihre Beschwerde ein.

Rund 150 Wölfe leben in der Schweiz

Die Frau sprach von «Patienten mit Wolfsverletzungen». Sie wähnte ihr rechtliches Gehör verletzt, weil das Zürcher Obergericht es ablehnte, amtliche Erkundigungen zu diesen angeblich von Wölfen verletzten Personen zu veranlassen. Für das Obergericht drängte sich aufgrund gewichtiger Zweifel an der psychischen Gesundheit ein Gutachten auf. Das Strafverfahren ist noch im Gang. Es gilt die Unschuldsvermutung. Gemäss Medienberichten trat die Beschuldigte in der Vergangenheit mehrfach querulantorisch in Erscheinung.

Wölfe in der Schweiz Entwicklung des Bestandes 2021 2020 2019 2018 2017 2016 0 50 100 150

In der Schweiz leben aktuell rund 150 Wölfe, viele in den Kantonen Graubünden und Wallis. Im Kanton Zürich streifen nicht besonders häufig Wölfe herum. Seit dem Jahr 2000 wurde bloss achtmal ein sicherer Nachweis für die Präsenz des Raubtiers erbracht. Umso widersinniger erscheint die mutmassliche Giftattacke auf die Wölfe.

Jäger verwechselten Wölfe mit Füchsen

Angriffe auf Wölfe sind in der Schweiz jedoch keine Seltenheit. Seit ihrer dauerhaften Rückkehr Mitte der 1990er-Jahre in die Schweiz wurden rund 70 tote Wölfe registriert, die meisten waren Verkehrsopfer oder wurden legal abgeschossen. Zehn wurden illegal erlegt. In zwei Fällen davon handelte es sich um einen Irrtum. Jäger verwechselten sie mit Füchsen, beide zeigten sich selber an. Achtmal wurden Wölfe illegal gewildert, meistens durch ein Gewehr. Letztmals wurde im Januar 2021 ein Jungwolf in der Region Torgon im Kanton Wallis erschossen.

Belohnung auf Facebook: So will die Gruppe Wolf Schweiz Hinweise auf Täter sammeln. Screenshot

Die Gruppe Schweiz Wolf setzte eine Belohnung von 10’000 Franken für Hinweise auf den oder die Täter aus. Bis jetzt habe jedoch – auch in anderen Fällen – noch kein Hinweis zur Ergreifung der Täter geführt, sodass noch nie eine Belohnung ausbezahlt worden sei, sagt Präsident David Gerke auf Anfrage von CH Media. Bis jetzt wurde noch nie ein Wilderer verurteilt. Entweder blieben sie unentdeckt oder die Staatsanwaltschaften stellten die Verfahren gegen die Verdächtigen ein.

Vergiftete Wölfin hatte Welpen geboren

In einem Fall, der an die Giftattacke in Dielsdorf erinnert, wurde ein Verfahren mangels Beweisen gegen einen Politiker eingestellt. Ein Freiburger SVP-Grossrat wurde im Juni 2017 verdächtigt, eine Wölfin, sechs Füchse, einen Dachs, einen Rotmilan und eine Katze vergiftet zu haben. Die toten Tiere wurden in der Nähe seines Wohnorts in der Gemeinde Jaun gefunden. Der mittlerweile zurückgetretene Kantonsparlamentarier beteuerte stets seine Unschuld.

Das Rätsel der vergifteten Wölfin wurde nie aufgelöst. Eine Autopsie brachte ans Licht, dass sie im Frühling zuvor trächtig war und Welpen geboren hatte. Weder die Welpen noch ihr männlicher Partner seien je registriert worden, sagt David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz. Und: «Die wahrscheinlichste These ist, dass das Männchen ebenfalls vom Gift gefressen hat, aber weiter weg unbemerkt verendet ist und die noch kleinen Welpen im Bau eingegangen sind.» Gerke geht von einer hohen Dunkelziffer von gewilderten Wölfen aus.