Kein Scherz: In der Innenstadt wurde dieses Tier geblitzt – zu schnell unterwegs war es im Schneegestöber jedoch nicht

In der Nacht auf Dienstag (1.12.) zeichnete ein Blitzer in der #Innenstadt eine Rotlichtübertretung auf. Geblitzt wurde diesmal aber nicht eine Fahrzeug, sondern ein Stadtfuchs, der an diesem frühen Morgen in Eile unterwegs war und einfach das Rotlicht missachtete. ^wi pic.twitter.com/RWetKvS1Od